En Millonarios explicaron cómo escogieron los refuerzos y por qué se fue Álvaro Montero

Millonarios no vive un buen presente. Con seis partidos jugados, no sabe lo que es ganar, se ubica último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 y se quedó sin entrenador. Y es que solo suma un punto, producto de un empate y cinco derrotas; además, su diferencia de gol es de -6, tras marcar cinco y recibir 11. Razón por la que ya se habla de una crisis.

Varios son los señalados, entre ellos, el gerente deportivo, Ricardo Pérez, debido a la manera en que se armó la plantilla. Recordemos que Jader Valencia, Félix Charrupí, Daniel Cataño, Jovani Welch, Falcao García, Jhon Emerson Córdoba, Kevin Palacios, Álvaro Montero y Delvin Alfonzo dijeron 'adiós' a la institución. Por eso, se esperaba que llegaran refuerzos de altura.

Edwin Mosquera, Álex Castro, Guillermo de Amores, Cristian Cañozales, Jorge Cabezas y Bruno Savio fueron los elegidos para esta temporada. Sin embargo, su rendimiento no convence a la afición. Fue así como, en rueda de prensa, 'el Gato' explicó varios detalles con relación a la manera en que se eligieron estos futbolistas, con los que esperaban lograr cosas grandes.

"Con la salida de algunos buscamos reemplazos. Tenemos selección de muchos y para reemplazar posición por posición. Se selecciona, se comparte con el cuerpo técnico, se traen con el aval de ellos. Algunos tardan más en agarrar el nivel. La mayoría viene con actualidad, De Amores no llegó lesionado, pero tuvo inconveniente en las primeras prácticas", dijo de entrada.

Publicidad

"Todos venían jugando. Trajimos posición por posición. Como lo decía el presidente (Enrique Camacho), la salida de algunos se dio por solicitud de ellos mismos. El inicio no fue el ideal y es verdad, pero ocurrió por diferentes razones, no quiere decir que no son buenos jugadores o que no se hayan revisado", añadió el gerente deportivo en atención a los medios.

Álvaro Montero es anunciado como nuevo refuerzo de Vélez. Foto: X de Vélez Sarsfield.

Por último, aclaró la situación de Álvaro Montero, quien puso punto final a su vínculo con Millonarios y emprendió vuelo rumbo al fútbol argentino. "Nos pidió la oportunidad de jugar en el exterior, ya que sentía que podía ganar esa posición en Selección Colombia. Al escuchar ese sentir, entendemos la persona, su meta, su sueño", reveló sobre el guardameta colombiano.

Publicidad

"Para nosotros, él era el arquero titular y toma una decisión dura, pero, al mismo tiempo, se buscó un buen reemplazo. Guillermo de Amores venía tapando en Liga y también en Copa. Eso hizo que lo tuviéramos en carpeta para poder reemplazar a Álvaro Montero. Fue una decisión contundente y con el convencimiento de que estaba en alto nivel", sentenció.