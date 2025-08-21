Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, 'bañado' en elogios por Jürgen Klinsmann, tras debut oficial en Bayern Múnich

Luis Díaz, 'bañado' en elogios por Jürgen Klinsmann, tras debut oficial en Bayern Múnich

Una de las máximas leyendas del fútbol alemán no se guardó ni una sola palabra positiva para el colombiano, Luis Díaz, quien se lució en su primer partido oficial.

Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, se coronó campeón de la Supercopa de Alemania
Cortesía de la Bundesliga
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 02:59 p. m.