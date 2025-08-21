“Edwin Cardona es un jugador rebelde y explosivo; necesita a alguien que lo respalde”

Atlético Nacional vivió un duro golpe en la Copa Libertadores, luego de ser eliminado por São Paulo desde el punto blanco del penalti. El conjunto brasileño se impuso 4-3 en la tanda definitiva tras una serie muy pareja que terminó 1-1 en el marcador global. Más allá de la tristeza por el adiós al certamen continental, la gran polémica en la hinchada y la prensa colombiana gira en torno a Edwin Cardona, señalado como uno de los responsables del fracaso.

El mediocampista antioqueño tuvo una serie para el olvido: en el partido de ida, disputado en Medellín, falló dos penales que pudieron cambiar el rumbo de la clasificación, mientras que en la vuelta, en el estadio Morumbí, fue expulsado tras gritarle un gol a un rival.

"Edwin Cardona necesita acompañamiento"

Edwin Cardona, jugador de Atlético Nacional AFP

Publicidad

Uno de los referentes históricos de Atlético Nacional, Alexis García, se pronunció sobre el momento de Edwin Cardona y dejó un mensaje claro sobre la necesidad de respaldar al jugador. El exjugador, quien fue parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 1989, pidió comprensión hacia el mediocampista paisa.

“Edwin es un hombre que se reta y le gusta retar. Es un guerrero, que ha salido de circunstancias duras, y maneja una rebeldía muy de él, pero que necesita un acompañamiento”, declaró el exfutbolista en diálogo con 'El Colombiano'.

Publicidad

El técnico chocoano añadió que el volante necesita cariño y respaldo para canalizar de mejor manera su talento: “Edwin es un gran muchacho, es un hombre que lo único que pide es afecto, comprensión… no lo sabe pedir, hay que sabérselo dar y saberlo guiar; porque un jugador de ese talento, pero con esa mentalidad tan rebelde y explosiva, necesita quien lo abrace, lo arrope y le muestre el camino, sobre todo en momentos como estos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Superado el trago amargo en la Libertadores, Nacional deberá enfocarse de lleno en la Liga BetPlay II-2025, torneo en el que busca protagonismo. En la octava jornada, los dirigidos por Javier Gandolfi tendrán un clásico de alto voltaje frente a América de Cali.

El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 6:20 p. m. (hora colombiana). Será una nueva oportunidad para que el cuadro antioqueño recupere confianza y, en el caso de Cardona, intente reconciliarse con la hinchada.