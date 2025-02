"Yo quería quedarme en Racing, pero me fui porque sentí que no me querían"

Racing de Avellaneda fue uno de los equipos argentinos protagonistas de 2004 y todo por cuenta de su título en la Copa Sudamericana. Tal gesta no hubiera sido posible sin el buen rendimiento de dos jugadores colombianos.Juan Fernando Quintero con su magia y Roger Martínez con sus goles, le devolvieron la felicidad al aficionado albiceleste. Sin embargo, la historia de ambos no terminó de la mejor manera y se marcharon del equipo. Ahora, uno de ellos dos, le contó todo a la prensa.

Se trata de Roger Martínez, quien en charla con el periodista César Luis Merlo, no tuvo problema en revelar que ocurrió. "Tenía que cambiar de aires, ya lo necesitaba, por eso preferí seguir mi carrera en otro lado. No hicieron un esfuerzo en que me quedara. Yo quería quedarme, se lo trasmití a muchas personas. A lo que voy es que no hicieron un esfuerzo, es que no sentí que me querían".

Ahora bien, pese a ese disgusto del delantero, su amor por Racing no está en discusión y por el contrario demostró el inmenso cariño que tiene por su exentrenador y el club. "A mí Gustavo Costas me hizo sentir importante, eso para mí fue muy especial. En las vacaciones siempre me llamaba y me preguntaba. Mira que yo quiero que te quedes, vos sos importante, vos haces los goles importantes´. Siempre donde esté voy a desearle lo mejor a Racing porque Racing es más importante que cualquiera. Estoy muy agradecido con el hincha de Racing y toda la vida lo estaré. La verdad que me hace muy feliz haber convertido ese gol en la final de la Copa Sudamericana, porque es algo que lo voy a llevar siempre en mi corazón", agregó el nacido en Cartagena, Bolívar.

🚨Roger Martínez rompe el silencio: "Me fui de Racing porque sentí que no me querían".

📹Adelanto de la nota que estará disponible desde las 18 🇦🇷en mi canal de YouTube. ➡️https://t.co/R4FO07Kxnf pic.twitter.com/RmvPd0bH3g — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 19, 2025

Roger Martínez, delantero colombiano de Racing, en partido contra River Plate, por la Liga Argentina Getty Images

Publicidad

¿Cómo fue el rendimiento de Roger Martínez en Racing?

El delantero tuvo varios pasos por Racing Club de Avellaneda, sumando un total de 51 partidos y 13 goles en la liga argentina. Su primera etapa fue en la temporada 2013-14, donde jugó 14 encuentros y marcó un gol. Luego, en 2016, mostró una mejora con 10 partidos y cuatro goles en la liga, además de cinco apariciones en torneos internacionales.

Publicidad

En su regreso en 2023, disputó 11 partidos y anotó tres goles, con un rendimiento aceptable. Para 2024, tuvo un impacto mayor con cinco goles en 16 partidos de liga y dos más en torneos internacionales. En total, ha jugado 82 encuentros con Racing, sumando 24 goles y tres asistencias entre todas las competiciones.

Su evolución fue notable en su última etapa, consolidándose como una pieza clave en el ataque del equipo. Su presencia en torneos internacionales también fue importante, con 21 partidos y nueve goles.