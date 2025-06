Cómo quedaron los octavos de final del Mundial de Clubes 2025; vienen grandes clásicos

Los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 se llevarán a cabo entre el sábado 28 de junio y el martes primero de julio con 2 contiendas por día.

La particularidad de esta fase es que mientras Europa aún tiene 9 escuadras en competencia, Suramérica quedó con 4 (todas de Brasil). El resto del cuadro lo completan un equipo de Arabia, uno de México y otro de Estados Unidos.

Entre tanto, la cuota colombiana estará a cargo de 7 hombres: Richard Ríos, de Palmeiras; Jhon Arias, Kevin Serna y Gabriel Fuentes, de Fluminenese; y Stefan Medina, Nelson Deossa y Johan Rojas, de Monterrey.

Y aunque prácticamente todos los cruces que se van a ver tienen gran atractivo, el choque que seguramente se robará todas las miradas es el que pondrá frente a frente a Flamengo de Brasil con Bayern Mùnich de Alemania por tratarse de 2 firmes aspirantes al título.

A su vez, se siente la ausencia de conjuntos de renombre y que fueron eliminados tempraneramente, como Atlético de Madrid (España), Porto (Portugal) y los argentinos River Plate y Boca Juniors.

Mundial de Clubes 2025: así quedaron los octavos de final

A continuación, todos los encuentros con horario de Colombia:

⦁ Sábado 28 de junio

11:00 a. m. - Palmeiras (BRA) vs. Botafogo (BRA)

03:00 p. m. - Benfica (POR) vs. Chelsea (ING)

⦁ Domingo 29 de junio

11:00 a. m. - PSG (FRA) vs. Inter Miami (EE. UU.)

03:00 p. m. - Flamengo (BRA) vs. Bayern Múnich (ALE)

⦁ Lunes 30 de junio

02:00 p. m. - Inter de Milán (ITA) vs. Fluminense (BRA)

08:00 p. m. - Manchester City (ING) vs. Al-Hilal (ARA)

⦁ Domingo 1 de julio

02:00 p. m. - Real Madrid (ESP) vs. Juventus (ITA)

08:00 p. m. - B. Dortmund (ALE) vs. Monterrey (MEX)

Los 2 ganadores de sábado se medirán entre sí en cuartos de final y lo mismo sucederá con los vencedores de cada día, que se verán las caras en la siguiente ronda.