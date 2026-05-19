Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A en Copa Sudamericana, tras América de Cali 1-1 Tigre

América de Cali igualó 1-1 en la noche de este martes frente a Tigre, en partido de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por David González batallaron contra un elenco argentino que se fue arriba en el marcador por intermedio de José David Romero, al minuto 10, pero Tomás Ángel, al 52' puso cifras definitivas en el Pascual Guerrero.

El duelo de la quinta jornada del grupo A de la 'otra mitad de la gloria' se presentó ante la poca presencia de espectadores en las tribunas. Hubo varios claros en las gradas del mítico escenario deportivo de la capital del Valle del Cauca.

Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana, luego de América de Cali 1-1 Tigre:

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Maracá - 8 puntos - 4 partidos América de Cali - 8 puntos - 5 partidos Tigre - 6 puntos - 5 partidos Alianza Atlético - 1 punto - 4 partidos