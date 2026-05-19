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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A en Copa Sudamericana, tras América de Cali 1-1 Tigre

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A en Copa Sudamericana, tras América de Cali 1-1 Tigre

América de Cali logró rescatar un punto en el Pascual Guerrero frente a un Tigre que no se la dejó nada fácil. Tomás Ángel marcó el gol de los 'diablos rojos', en partido de la quinta fecha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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Tomás Ángel en acción de juego con América de Cali vs. Tigre, en Copa Sudamericana.

América de Cali igualó 1-1 en la noche de este martes frente a Tigre, en partido de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por David González batallaron contra un elenco argentino que se fue arriba en el marcador por intermedio de José David Romero, al minuto 10, pero Tomás Ángel, al 52' puso cifras definitivas en el Pascual Guerrero.

El duelo de la quinta jornada del grupo A de la 'otra mitad de la gloria' se presentó ante la poca presencia de espectadores en las tribunas. Hubo varios claros en las gradas del mítico escenario deportivo de la capital del Valle del Cauca.

América de Cali igualó en el Pascual Guerrero con Tigre en partido por la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana, luego de América de Cali 1-1 Tigre:

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  1. Maracá - 8 puntos - 4 partidos
  2. América de Cali - 8 puntos - 5 partidos
  3. Tigre - 6 puntos - 5 partidos
  4. Alianza Atlético - 1 punto - 4 partidos

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