Tomás Ángel celebró con América de Cali en Copa Sudamericana; vea su gol a Tigre

Tomás Ángel se reportó en el marcador con América de Cali, en partido de Copa Sudamericana frente a Tigre. Luego de una acción de pelota quieta, el delantero de los 'diablos rojos' apareció en el segundo palo, tras un cabezazo en primera instancia de Adrián Ramos. El balón infló la red para el 1-1 parcial, a los 52 minutos.

Tigre se había adelantado al minuto 10 con anotación de José David Romero.

Vea acá el VIDEO del gol de Tomás Ángel en América de Cali vs. Tigre, en Copa Sudamericana:

¡GOOOL DE AMÉRICA DE CALI!



Tras el cabezazo de Adrián Ramos, Tomás Ángel cabeceó y convirtió el 1-1 ante Tigre.



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