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Gol Caracol  / Tomás Ángel celebró con América de Cali en Copa Sudamericana; vea su gol a Tigre

Tomás Ángel celebró con América de Cali en Copa Sudamericana; vea su gol a Tigre

Luego de una acción de pelota quieta, Tomás Ángel apareció en el segundo palo, tras un cabezazo en primera instancia de Adrián Ramos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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América de Cali igualó en el Pascual Guerrero con Tigre en partido por la Copa Sudamericana.

Tomás Ángel se reportó en el marcador con América de Cali, en partido de Copa Sudamericana frente a Tigre. Luego de una acción de pelota quieta, el delantero de los 'diablos rojos' apareció en el segundo palo, tras un cabezazo en primera instancia de Adrián Ramos. El balón infló la red para el 1-1 parcial, a los 52 minutos.

Tigre se había adelantado al minuto 10 con anotación de José David Romero.

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Vea acá el VIDEO del gol de Tomás Ángel en América de Cali vs. Tigre, en Copa Sudamericana:

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