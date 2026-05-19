Polémica en Sao Paulo vs. Millonarios; el árbitro finalizó el juego en ataque de los 'embajadores'

Millonarios se trajo de Brasil un empate 1-1 contra Sao Paulo y un punto en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana 2026, pero pudo ser victoria en dos oportunidades. Primero con el penalti errado de Rodrigo Contreras y luego con la última jugada del encuentro.

Ya con los cinco minutos de adición cumplidos, el equipo bogotano tuvo un contragolpe en el estadio Morumbí, liderado por Jorge Hurtado y Rodrigo Contreras, contra un solo defensor rival, pero el árbitro Kevin Ortega decidió pitar y dar por terminado el compromiso.

De inmediato los jugadores de Millonarios fueron a protestarle por su decisión de no dejar que la acción siguiera, cuando era un ataque prometedor que podía terminar en gol. Al final, fue 1-1 contra Sao Paulo.

Así fue la polémica en Sao Paulo 1-1 Millonarios, con el árbitro finalizando el partido:

MILLONARIOS IBA A LA CONTRA Y... ¡EL ÁRBITRO ACABÓ EL PARTIDO!



Así acabó el partido en el Morumbí: ¡Increíble!



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