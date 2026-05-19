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Gol Caracol  / Polémica en Sao Paulo vs. Millonarios; el árbitro finalizó el juego en ataque de los 'embajadores'

Polémica en Sao Paulo vs. Millonarios; el árbitro finalizó el juego en ataque de los 'embajadores'

Ya en el tiempo de adición se dio un contragolpe de Millonarios que era una chance clara de gol contra Sao Paulo, pero el ábitro Kevin Ortega decidió terminar el partido. Hubo furia en los azules.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de may, 2026
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Sao Paulo vs Millonarios Copa Sudamericana

Millonarios se trajo de Brasil un empate 1-1 contra Sao Paulo y un punto en la penúltima fecha de la Copa Sudamericana 2026, pero pudo ser victoria en dos oportunidades. Primero con el penalti errado de Rodrigo Contreras y luego con la última jugada del encuentro.

Rodrigo Contreras Sao Paulo vs Millonarios
Gol Caracol

Así fue el penalti errado por Rodrigo Contreras en Sao Paulo 1-1 Millonarios; era el de la victoria

Ya con los cinco minutos de adición cumplidos, el equipo bogotano tuvo un contragolpe en el estadio Morumbí, liderado por Jorge Hurtado y Rodrigo Contreras, contra un solo defensor rival, pero el árbitro Kevin Ortega decidió pitar y dar por terminado el compromiso.

De inmediato los jugadores de Millonarios fueron a protestarle por su decisión de no dejar que la acción siguiera, cuando era un ataque prometedor que podía terminar en gol. Al final, fue 1-1 contra Sao Paulo.

Así fue la polémica en Sao Paulo 1-1 Millonarios, con el árbitro finalizando el partido:

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