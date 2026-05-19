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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Néyser Villarreal, de no creer: la clara opción de gol que se perdió en Boca Juniors vs. Cruzeiro

Néyser Villarreal, de no creer: la clara opción de gol que se perdió en Boca Juniors vs. Cruzeiro

El jugador colombiano tuvo una inmejorable oportunidad para darle el triunfo a Cruzeiro en La Bombonera, en partido de Copa Libertadores frente a Boca. ¡Vea acá la jugada de Néyser Villarreal!

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Néyser Villarreal se perdió un gol claro con Cruzeiro frente a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Cruzeiro logró este martes un empate 1-1 frente a Boca Juniors, en Buenos Aires, con un jugador menos, por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores y llega con ventaja a la última fecha. Juego en donde Néyser Villarreal falló una clara ocasión de gol.

Miguel Merentiel abrió la cuenta para el local, mientras que Fagner estableció el resultado definitivo para una visita que terminó con diez jugadores por la expulsión de Gerson, al minuto 67.

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Este resultado dejó a Cruzeiro líder con ocho puntos, Universidad Católica y Boca en segundo lugar con siete y último Barcelona con tres, pero todavía resta el duelo de este jueves entre chilenos y ecuatorianos.

El partido tuvo un comienzo a puro empuje para Boca que luego de tres oportunidades que tuvieron respuestas del arquero Otávio, llegó a abrir el marcador con un tiro libre de Leandro Paredes que el uruguayo Miguel Merentiel empujó sobre la línea.

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Boca lentamente se fue replegando y Cruzeiro terminó mejor la primera parte, al punto que con esta misma tónica de juego llegó al empate en el minuto 54 con un pase cruzado que derivó en Fagner para que con un remate furibundo anotó el 1-1.

Néyser Villarreal se perdió un gol claro con Cruzeiro frente a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

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A partir de ese momento fue todo tensión para Boca que empujado por su público tuvo varias opciones que encontraron en Otávio y en la falta de puntería las razones para no poder comandar el resultado.

Cruzeiro tuvo dos claras para ponerse en ventaja a través de Kaio Jorge, y luego con el ingresado Néyser Villarreal, la segunda con una reacción sensacional del golero Leandro Brey.

En el minuto 67 fue expulsado Gerson por una dura entrada a Leandro Paredes y en los dos últimos minutos llegaron dos polémicas de la noche: primero un gol anulado a Merentiel por una mano previa de Milton Delgado y luego una supuesta mano de Lucas Romero que el árbitro no sancionó.

En la última jornada del Grupo D, Boca recibirá a Universidad Católica, mientras que Cruzeiro será local de Barcelona.

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Vea acá el gol que se perdió Néyser Villarreal en Boca Juniors vs. Cruzeiro por Copa Libertadores:

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