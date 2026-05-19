Fabián Bustos, tras 1-1 con Sao Paulo; "queda el sabor agridulce, pero Millonarios está con vida"

Un latigazo desde fuera del área de Jorge Cabezas Hurtado, a diez minutos del final, permitió a Millonarios empatar 1-1 contra Sao Paulo y sumar un punto que pudieron ser tres de no ser por el fallo del argentino Rodrigo Contreras desde el punto de penalti. Tras el juego en el Morumbí, Fabián Bustos, entrenador del 'embajador', analizó en rueda de prensa lo que fue el desempeño de sus dirigidos en Copa Sudamericana.

El timonel argentino valoró el esfuerzo de sus futbolistas frente a un elenco paulista que en casa se hace muy fuerte, pero sin duda que quedó ese sinsabor porque el resultado pudiese haber sido otro.

“Como se terminó dando el partido sí, pero lo más importante creo es que el equipo competió con un rival donde jugaron todos los titulares, donde mucha gente hablaba, pero están cuartos en el Brasileirao; están primeros en la Sudamericana, no le habían hecho un gol todavía en este torneo. Un equipo que juega en su casa y ante su gente, y creo que competimos bien. Estuvimos flojos los primeros quince minutos, pero cuando empezamos a sacar la pelota, generamos peligro. Merecimos haber empatado antes, costó empatarlo, ellos también tuvieron opciones para aumentar", dijo de entrada Bustos en su charla con los medios.



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A continuación, el estratega de Millonarios agradeció el apoyo de la hinchada presente en el Morumbí, que no paró de alentarlos. Lo más importante para Bustos es que este resultado les permite seguir con vida en el grupo C de la Copa Sudamericana.

"Queda el sabor agridulce, pero en cuántos partidos nuestros delanteros no han dado la victoria, así que hay que dar vuelta a la página. Agradecer a toda esa gente que no paró de cantar, y poderle darle un resultado positivo que nos mantiene con posibilidad de pasar a otra fase, que no es fácil. Tenemos un partido muy difícil, pero estamos con vida. Agradecido con el esfuerzo y la forma en que compitieron, se entregaron (los jugadores), hicimos un partido, correcto, competitivo y con intensidad como se juega esta clase de competiciones", agregó.

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Por último, Bustos se refirió a la acción del penalti fallado por Rodrigo Contreras, que pudo haberle dado los tres puntos al 'embajador'.

“Es un luchador, es un tipo positivo. Obviamente, que a nadie le gusta tener un error, él va a seguir, está comprometido con el grupo. Fuerte, hizo un gran partido. Hemos jugado contra el cuarto equipo del Brasileirao", concluyó.

Así se presentó el compromiso

En el regreso del exseleccionador brasileño Dorival Júnior al banquillo del 'tricolor' de Morumbí, el conjunto paulista jugó con fuego en su casa, se quemó y ahora se arriesga a perder el liderato del Grupo C de la Copa Sudamericana al término de esta quinta jornada.

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Solo el primer clasificado pasará directo a los octavos de final y el segundo jugará una repesca contra algún eliminado de la Copa Libertadores.

El grupo está al rojo vivo. Sao Paulo aún lidera con 9 puntos, uno más que Millonarios, pero podría perder el primer puesto si este miércoles O'Higgins vence en la cancha de Boston River, colista con pleno de derrotas.

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En una noche fría y con las gradas medio vacías, São Paulo dejó muchas dudas.

Arrancó mal, con errores en el pase, precipitación y poca claridad de ideas. Lo que no esperaba el cuadro de Dorival era el regalo de Diego Novoa.

Luciano disparó de lejos sin mucha fe y, de forma inexplicable, el guardameta colombiano puso las manoplas y el balón siguió su camino al fondo de la red en el minuto 8.

La formación bogotana se quedó 'grogui' con el grave fallo de su arquero. Y eso que David Macalister Silva estuvo cerca de darle una alegría a los 'azules' en la primera mitad.

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El mediapunta colombiano no afinó a la primera y se topó con un inmenso Rafael bajo los palos en la segunda.

Ya en la segunda parte, Novoa intentó hacer olvidar su cantada con una buena parada a un cabezazo de Ferreira.

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El equipo colombiano respondió en ataque con un centro peligroso de Jorge Arias y un remate de primeras de Sebastián Viveros que desvió un defensor rival.

Sao Paulo no terminaba de sentenciar y el resultado corto animó a Millonarios a buscar el empate, que llegó en un mal despeje de Dória y una galopada desde el centro del campo de Jorge Cabezas Hurtado, recién ingresado, que culminó con un disparo fuerte desde fuera del área en el minuto 80.

Envalentonados, los dirigidos por Fabián Bustos se encontraron a los pocos minutos con un penalti claro cometido por Dória, que derribó sin miramientos a Álex Castro.

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Pero Rodrigo Contreras golpeó horrible y envío el balón a las nubes de la capital paulista. Punto amargo para ambos, aunque con todo abierto para la última jornada.