La hinchada del América de Cali, ausente en el Pascual Guerrero; así se vieron las tribunas

América de Cali tuvo nuevamente acción en la Copa Sudamericana, este martes. Los 'diablos rojos' recibieron en el Pascual Guerrero a Tigre, de Argentina, en cumplimiento de la quinta jornada del grupo A del certamen de la Conmebol.

El partido programado para las nueve de la noche, hora en Colombia, contó con poca cantidad de público en las tribunas. El máximo escenario deportivo de la capital del Valle de Cauca lució desolado.

Hay que indicar que los dirigidos por David González quedaron eliminados en cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, por goleada en el marcador global contra Santa Fe, por lo que su hinchada quedó desilusionada.



No obstante, el tema de horario también pudo influir en la presencia de la hinchada 'escarlata'.

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América lucha por instalarse en la siguiente ronda de la 'otra mitad de la gloria'. Un triunfo sobre Tigre sería importantísimo en pro de ese objetivo.