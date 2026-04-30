Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en la Copa Libertadores, tras Medellín 1-0 sobre Cusco

Así quedó la tabla de posiciones en la Copa Libertadores, tras Medellín 1-0 sobre Cusco

El cuadro 'poderoso' ganó en casa frente a los peruanos y tomó importante respiro en su grupo; tanto, que ya se acerca al liderato de la zona, que comparte con Flamengo y Estudiantes.

Por: EFE
Actualizado: 30 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Medellín vs. Cusco, por la Copa Libertadores.
Acción de juego en el duelo entre Medellín vs. Cusco, por la Copa Libertadores.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad