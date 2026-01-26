Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Compañero de Neyser Villarreal celebró bebiendo un vaso de cerveza lanzado desde la tribuna

Compañero de Neyser Villarreal celebró bebiendo un vaso de cerveza lanzado desde la tribuna

Cruzeiro perdió 2-1 con Atlético Mineiro, sin embargo, el festejo de su gol le da la vuelta al mundo. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Kaio Jorge, delantero de Cruzeiro.
Kaio Jorge, delantero de Cruzeiro.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad