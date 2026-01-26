Compañero de Neyser Villarreal celebró bebiendo un vaso de cerveza lanzado desde la tribuna

El fútbol brasileño comenzó este 2026 con el desarrollo de los torneos estaduales y este domingo fue tendencia un insólito hecho que se dio en el campeonato mineiro. Atlético Mineiro venció 2-1 a Cruzeiro por la fecha 5, sin embargo, más allá de los goles y la victoria de los blanquinegros, el show se lo robó Kaio Jorge, delantero que le de la vuelta al mundo por su celebración, tras marcar un tanto.

A los 26 minutos, Jorge puso en ventaja a Cruzeiro y salió corriendo a un costado para festejar cuando de repente le lanzaron un vaso con cerveza desde la tribuna rival. El jugador de 24 años mostró grandes reflejos, no lo dejó caer y se tomó lo que contenía. Por si no fuera suficiente, de nuevo le lanzaron otro recipiente de plástico y su compañero Wanderson lo salvó con una patada en el aire.

Al final, el gol de Jorge no fue suficiente porque Mineiro remontó con anotaciones de Bernard (56') y Hulk (68'). Por su parte, el colombiano Neyser Villarreal no tuvo acción y se quedó en el banco de suplentes de Cruzeiro.