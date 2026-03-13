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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5?

La montaña le sentó bien al ciclista colombiano del Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, quien aprovechó para subir varias posiciones y entrar al top 10.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 5 de la Tirreno Adriático
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 5 de la Tirreno Adriático
Getty Images

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