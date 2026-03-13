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Gol Caracol  / Pep Guardiola 'armó' estrategia en Manchester City para juegos decisivos, incluido el de Real Madrid

Pep Guardiola 'armó' estrategia en Manchester City para juegos decisivos, incluido el de Real Madrid

El Manchester City visita al West Ham en Premier League y luego recibe al Real Madrid, por la vuelta de los octavos de final de la Champions. El DT español tiene claro su plan para salir vencedor.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, en una rueda de prensa
Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, en una rueda de prensa
AFP

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