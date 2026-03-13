Pep Guardiola 'armó' estrategia en Manchester City para juegos decisivos, incluido el de Real Madrid

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó que habrá rotaciones este sábado 14 de marzo contra el West Ham United en la jornada 30 y que no puede sacar el mismo once en la Premier League que en la Champions League, debido al escaso tiempo de recuperación entre los dos partidos.

El técnico oriundo de Sampedor atendió este viernes a los medios de comunicación y fue preguntado sobre si hay futbolistas que preferirán descansar este fin de semana para estar más frescos el martes de cara al intento de remontada en Champions contra el Real Madrid.

"Aquí todo los partidos son importantes y no vamos a rendirnos en la Premier League hasta el final. Con el viaje (de Londres a Mánchester) y los tres días entre los partidos, no podemos jugar con el mismo once. Eso no va a pasar, haremos cambios", apuntó.

"Da igual las Premier League que hayamos ganado en los últimos años, mi cabeza ahora mismo está en el West Ham. Entiendo que me pregunten por el Real Madrid, pero mi mente al día siguiente después del partido en el Bernabéu está en Nuno (Espirito Santo) y su West Ham", agregó.



Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League AFP

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El técnico español insistió en lo que ha defendido siempre, que la Premier League es "el título más difícil" y que si se dejan algún punto más, la liga estará acabada.

"La Premier es el título más difícil y si tropezamos otra vez se habrá acabado", añadió el español, que tiene ahora mismo una desventaja de siete puntos respecto al Arsenal, que a su vez tiene un partido más. El Arsenal es líder en la Primer con 67 puntos, seguido de ellos, ese encuentran los dirigidos por Guardiola con 60.

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Otra de las preocupaciones en el City es el estado de Erling Haaland, quien solo ha marcado cuatro goles en este 2026, dos de ellos de penalti. Al mismo tiempo, estuvo desaparecido el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu para enfrentarse con el equipo 'merengue' en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Al ser preguntado sobre la disponibilidad del noruego este fin de semana y sobre si su condición física es óptima, Guardiola respondió con un escueto "sí".