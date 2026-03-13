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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aviso de Liverpool al Galatasaray de Dávinson Sánchez, para juego de Champions: "Cerramos en casa"

Aviso de Liverpool al Galatasaray de Dávinson Sánchez, para juego de Champions: "Cerramos en casa"

En las toldas del Liverpool aseguraron que la serie de los octavos de final de la Champions League frente al Galatasaray no está sentenciada y que esperan aprovechar su localía en Anfield.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Dávinson Sánchez en la formación del Galatasaray vs. Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League.
Dávinson Sánchez en la formación del Galatasaray vs. Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League.
Getty

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