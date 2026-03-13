Aviso de Liverpool al Galatasaray de Dávinson Sánchez, para juego de Champions: "Cerramos en casa"

Arne Slot, técnico del Liverpool instó a la cautela después de que los equipos ingleses naufragaran en la ida de los octavos de final de la Champions League al cosechar cuatros derrotas y dos empates y aseguró que es "demasiado pronto para sacar conclusiones". En el caso de los 'reds' perdieron en Estambul 1-0 con Galatasaray, equipo que tiene en sus filas al defensor colombiano Dávinson Sánchez.

"Es importante no sacar conclusiones después de una ronda de partidos porque es una muestra muy pequeña. Nunca es lo más inteligente hacerlo porque quizá la próxima jornada tenemos una conclusión totalmente diferente", aseguró Slot en la rueda de prensa previa al encuentro contra su próximo rival, Tottenham Hotspur por la jornada 30 de la Premier League, encuentro que se llevará acabo el domingo 15 de marzo.

Dominadora absoluta por la cantidad de equipos entre los 16 mejores de la máxima competición europea, con seis clubes, incluidos cinco en el top ocho de la fase liga, ninguno de los equipos fue capaz de sacar un resultado positivo en la ida de los octavos de final.

El martes, el Liverpool cayó sorprendentemente en Estambul frente al Galatasaray, donde ya había perdido en la fase liga, mientras que el Tottenham, su siguiente rival en la Premier League, salió derrotado en el estadio Metropolitano 5 a 2 ante su rival Atlético de Madrid. El siguiente encuentro ente el 'spurs' y los 'colchoneros' será el miércoles 18 de marzo de 2026.



Dávinson Sánchez, defensa central colombiano de Galatasaray, contra Liverpool, por los octavos de final de la Champions League Getty Images

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Por otro lado, el Newcastle United empató 1-1 con el Barcelona, aunque el conjunto azulgrana igualó en el último minuto por un penalti que anoto el '10' Lamine Yamal.

El miércoles siguió la misma dinámica con el empate del Arsenal ante el Bayern Leverkusen (1-1) gracias a un penalti muy protestado por los alemanes. Finalmente, está primera jornada de los octavos de final de la Champions League culmino con las goleadas que recibieron Manchester City frente a el Real Madrid (3-0) y el Chelsea ante el Paris Saint-Germain (5-2).

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"En general, no es útil para los clubes ingleses no tener un parón invernal, pero no estoy diciendo que todos estos equipos hayan perdido porque no tengamos un parón de invierno. Porque en los octavos de final de Europa te enfrentas a equipos muy buenos. Y cinco de los seis equipos de la Premier League jugaron fuera de casa", completó el técnico neerlandés.

Slot añadió que los márgenes fueron muy pequeños en los partidos de Liverpool, Arsenal y Newcastle y reconoció que no vio venir la derrota del Manchester City 3 a 0 ante el equipo de Álvaro Arbeloa, Real Madrid, después de ver los primeros momentos del encuentro.