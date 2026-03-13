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Gol Caracol  / Piden a la FIFA que implemente protocolos de protección y seguridad para jugadores en Mundial 2026

Piden a la FIFA que implemente protocolos de protección y seguridad para jugadores en Mundial 2026

Tras lo ocurrido con la Selección femenina de Irán en la Copa de Asia, una organización instó a la FIFA para que garantice los derechos humanos de los futbolistas en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Logo Mundial 2026 de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá.
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AFP

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