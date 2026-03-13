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Gol Caracol  / Ciclismo  / Harold Tejada y el problema que nadie vio y superó para ganar la etapa 6 de la París Niza

Harold Tejada y el problema que nadie vio y superó para ganar la etapa 6 de la París Niza

Después de lograr su segunda victoria como profesional y primer triunfo a nivel WorldTour, Harold Tejada contó detalles que ocurrieron a lo largo de la jornda.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
AFP

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