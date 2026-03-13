Harold Tejada y el problema que nadie vio y superó para ganar la etapa 6 de la París Niza

El ciclista colombiano, Harold Tejada (Astana), declaró que su victoria en la etapa 6 de la París Niza, la primera que consigue en una prueba World Tour, había sido "de mucha paciencia y mucha perseverancia", y agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo.

"[Nicolas] Vinokurov me dijo: 'Mira la última parte; apenas paren, ataca'. Fui con todo. Después de siete años, mi primera victoria con el equipo en una carrera World Tour. Es de mucha paciencia y mucha perseverancia", añadió, en el micrófono de la organización de la 'Carrera del Sol'.

Harold Tejada explicó cómo había sido su gran momento: "Gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo y a mis compañeros. Ganar a Jonas [Vingegaard], a Dani [Felipe Martínez], que también nos está representando muy bien como Colombia, me emociona mucho. Pregunté por la radio, me dijeron que gané y me dio tiempo a alzar los brazos".

El colombiano había sido tercero en la quinta etapa, la de este jueves, pero no está siendo una París Niza fácil para él, incluyendo un pinchazo este viernes cuando iba en el pelotón. "Hoy tuvimos muchos problemas con la bici, como un pinchazo en pleno ascenso. El día de viento [la cuarta etapa] no tuve mucha suerte, me caí faltando 15 kilómetros e iba con el grupo de [Kévin] Vauquelin, pero esto es ciclismo y hoy hubo revancha".



Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, celebra su victoria en la etapa 6 del París Niza 2026 AFP

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Después de dos días buenos, Harold Tejada, que marcha décimo en la general a 11:27 de Vingegaard, confía en seguir sumando en las dos etapas restantes de la carrera: "Top 10 está bien. Veníamos con el objetivo de hacer podio, pero el día del viento no estuvimos a la expectativa que queríamos y en la contrarreloj perdimos mucho tiempo".

"Ya con dos etapas en el bolsillo, con Max [Kanter, que ganó el segundo día] y conmigo. Hay otros dos días de oportunidades, así que aprovecharemos e iremos a por otra victoria más. Ahora, a disfrutar con el equipo, y en la cena, champaña", concluyó.