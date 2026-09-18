Con Lamine Yamal a la cabeza, España anunció su primera convocatoria tras título en el Mundial

La selección española, vigente campeona del mundo, inició este viernes una nueva etapa. Primera convocatoria para lucir las dos estrellas manteniendo el bloque, con sólo cuatro cambios y la misma ambición de seguir ganando con el primer gran reto a las primeras de cambio: Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre.

Josep Martínez, Dean Huijsen, Fermín López y Roberto Fernández son las cuatro caras nuevas respecto a los 26 que ganaron el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, imponiéndose en la final a Argentina (1-0).

De ellos, sólo uno ha dicho adiós a la selección: Marcos Llorente anunció recientemente su retirada y Luis de la Fuente tuvo palabras de cariño hacia él.

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“Todo el respeto y apoyo a su decisión. Mi agradecimiento porque ha sido un futbolista ejemplar en su comportamiento con nosotros”, expresó el seleccionador español.



Su lugar en el lateral derecho lo ocupa un nombre que ya disputó el Mundial, Eric García, y Luis de la Fuente aprovecha el espacio en defensa para contar de nuevo con Dean Huijsen.

El central del Real Madrid era un habitual en las convocatorias, hasta la del Mundial. Su irregularidad en el conjunto blanco le costó quedarse sin el gran torneo de selecciones. Un varapalo, ya que confiaba plenamente en estar en la cita del verano. De hecho, en algunas campañas publicitarias grabadas con anterioridad, su cara fue una de las demandadas por las marcas. Sin embargo, se quedó fuera y vuelve a las primeras de cambio.

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“Le estamos viendo muy bien, por eso apostamos por él -cuando debutó con España, en marzo de 2025-. El mundo del fútbol tiene estos altibajos. El futbolista tiene que entender que en la competencia mejora y tiene que respetar que haya determinados momentos en los que otros están mejor”, explicó sobre su llamada a Huijsen tras su ausencia mundialista.

También vuelve a contar con el barcelonista Fermín López. En su caso, se perdió el Mundial tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho justo antes de la convocatoria para el torneo. Una baja dura para el futbolista y para Luis de la Fuente, ya que le tenía como un jugador importante. Por ello, ya recuperado, vuelve a una convocatoria con dos caras nuevas.

Josep Martínez, portero del Inter de Milán y conocido por Luis de la Fuente en categoría sub-21, entra en lugar del lesionado Joan García; mientras que Roberto Fernández, del Espanyol, ocupa el hueco de Borja Iglesias, quien sólo ha podido disputar 33 minutos en el Celta esta temporada por lesión.

Marco Llorente junto a otros compañeros de la Selección España, tras ganar el Mundial 2026. Foto: AFP

Continuidad y exigencia

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Respecto a la portería, De la Fuente parece mantener su confianza en Unai Simón para este nuevo ciclo.

“Todo hay que ganárselo en la vida, pero es que Unai Simón ha sido el mejor portero del mundo, ha batido todos los récords -de imbatibilidad en el Mundial…. Igual hay que darle un poco más de continuidad”, contestó Luis de la Fuente sobre si abría el debate, a nivel interno, sobre su portero titular, con David Raya esperando su turno.

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Por su parte, Roberto Fernández se impuso a Sergio Camello para ocupar el rol de delantero centro suplente. Ambos con seis goles en la presente Liga, el técnico optó por el del Espanyol.

“Roberto hemos estado siguiéndole mucho y ahora es su momento. Creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que buscamos, encaja en nuestro estilo e idea de juego”, explicó De la Fuente.

Un seleccionador español que desveló una anécdota ocurrida instantes después de ganar el Mundial. Sobre el césped del Metlife Stadium, el 19 de julio, uno de sus futbolistas le preguntó: “¿Qué nos queda por ganar?” y De la Fuente ya tenía en la mente el partido ante Inglaterra en Wembley de este 26 de septiembre.

El apoyo a Ceuta, presente en la convocatoria

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España, actual campeona de Europa y del Mundo, vive, de nuevo, otro gran ciclo, como el que enlazó entre 2008 y 2012 con dos Eurocopas y un Mundial, el de Sudáfrica 2010. Y lo hace con una convocatoria continuista anunciada con otro gesto solidario hacia Ceuta.

En el vídeo de anuncio de la lista, el seleccionador español apareció rodeado de jóvenes de la ciudad autónoma, ante la situación generada por la entrada masiva irregular de personas los pasados 30 y 31 de julio.

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“De lo que hacen los demás tengo el máximo respeto, pero no te puedo decir. Lo que yo pienso es que hoy me siento más caballa y más ceutí que ayer”, afirmó el técnico riojano ante los medios al ser preguntado la polémica desatada por los jugadores del Real Madrid Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté de no exhibir la camisetas de apoyo al pueblo ceutí antes del encuentro ante el Elche.

Ceuta, presente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el primer día de una nueva etapa para la actual campeona del mundo, que encara tres semanas de parón con cuatro partidos, en un formato criticado por Luis de la Fuente al contar con menos tiempo de descanso.

España debutará en la actual edición de la Liga de Naciones visitando a Inglaterra el 26 de septiembre, recibirá a Croacia el 29 del mismo mes y a República Checa el 3 de octubre, y finalizará el parón internacional viajando a Croacia el 6 de octubre.