Ni Mbappé ni Bellingham: la sorpresa en el ranking de futbolistas que lo juegan todo con Mourinho

Jose Mourinho empezó su segunda etapa al frente del Real Madrid señalando que no tenía un once ideal para promover la competencia interna, pero hay siete jugadores que han participado en todos los partidos hasta ahora: Courtois, Mbappé, Vinícius, Valverde, Bellingham, Cucurella y Diomande; y todos querrán tener un papel protagonista en el derbi ante el Atlético de Madrid (domingo, 20 de septiembre, 16.15 horas).

“No tengo un once ideal. O si tengo, no quiero tenerlo. Quiero tener la puerta abierta a competir a nivel interno. Pero sí tenemos un modelo ideal", dijo Mourinho en la primera rueda de prensa de la temporada.

La portería es la posición en la que el entrenador portugués ha tenido menos dudas. El ucraniano Andrey Lunin solamente dispuso de minutos en los partidos de pretemporada previos a la llegada de vacaciones de Thibaut Courtois después del Mundial, quien ha jugado los 630 minutos oficiales.

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El belga, que ha renunciado a disputar con su selección la Liga de Naciones para centrarse en el Real Madrid, ha efectuado 23 paradas entre LaLiga y la Liga de Campeones. Las siete del encuentro contra el Inter de Milán fueron claves para que el equipo blanco empezara su andadura europea con tres puntos.



El guardameta belga es el único que ha disputado los siete encuentros completos, sin ser sustituido. Pero prácticamente en la misma situación se encuentra Kylian Mbappé. En un Madrid con muchas opciones diferentes para las líneas ofensivas de su formación, el francés ha jugado todo excepto unos minutos del descuento del partido de Liga de Campeones ante el Inter de Milán.

Real Madrid, equipo de España Foto: AFP

Los otros dos que han sido siempre titulares son Vinícius (598 minutos en total) y Fede Valverde (564). El brasileño ha sido sustituido en cuatro encuentros; el uruguayo, en tres, cambios justificados por Mourinho por el estado físico y el cansancio acumulado.

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Por detrás, con un minutaje similar, se encuentran Jude Bellingham (537) y Marc Cucurella (430). El primero ha alternado los minutos con un Arda Güler que tiene el favor del público del Bernabéu, aunque Mourinho sigue recordando que "nadie es imprescindible". El segundo cuenta con la competencia de Álvaro Carreras, quien se reivindicó ante el Rayo forzando un penalti y marcando un gol.

El séptimo que ha participado en todos los partidos del Real Madrid esta temporada es Yan Diomande. A pesar de su perfil en apariencia secundario, el costamarfileño acumula ya 256 minutos oficiales con la camiseta blanca. Le costó llegar a ser titular, algo que no consiguió hasta la quinta jornada de LaLiga, contra el Rayo Vallecano, pero repitió ante el Elche.

El joven fichaje blanco se ganó los elogios de Mourinho tras ese encuentro: "Está creciendo. Físicamente ya se ve que tiene minutos en las piernas. El entendimiento con sus compañeros también crece. El pase que le hace Valverde en el segundo gol, a lo mejor no lo hacía un mes atrás. Muy buena capacidad de trabajo e inteligencia".

De los 'intocables' de Mourinho, Diomande es el que tiene más difícil salir de inicio en el encuentro frente al Atlético de Madrid, ante una línea ofensiva en la que Mbappé, Vinícius y Bellingham apuntan a copar tres puestos, dejando solamente uno para repartir entre el costamarfileño, Güler o Brahim.