La historia de Camilo Durán, novedad de Selección Colombia; humilde, luchador y le decían Neymar

En el listado de la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre) uno de los jugadores que hizo méritos y fue llamado por Néstor Lorenzo es el delantero Camilo Durán, quien es un talento fugado de nuestro país y que ha desarrollado su carrera deportiva en clubes de Portugal, Azebayián y ahora se destaca en el Celtic, de Escocia, con 11 goles en lo que va de este segundo semestre de 2026.

Aunque en nuestro país estuvo en las divisiones menores del Medellín y tuvo un corto paso por Patriotas, con José 'Cheché' Hernández como entrenador, el nacido en Santa Marta y de 24 años partió al exterior desde la temporada 2022.

Y para hablar del atacante, poco conocido en territorio colombiano, Gol Caracol tuvo contacto con Euclides 'Quile' Orejarena, su padrino y quien le tendió la mano durante su infancia y adolescencia.

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"Para Camilo es un sueño realizado, desde los 7 u 8 años cuando empezó en una escuela hicimos de todo para apoyarlo, nutrirlo, que se alimentara mejor, se le exigía mucho. Fuimos a torneos en el país y por fuera del país a Argentina, haciendo rifas, colectas, yo apoyando a cuatro o cinco jugadores. Lo sacamos de Santa Marta para que cogiera bagaje, a los 14 años lo mandamos al Medellín, pensamos en algún momento que no se le iba a dar, en esto hay mucha palanca, mucha parte de los empresarios; pero al final recoge frutos. Es claro que Camilo todo se lo ha ganado a punta de sacrificio, de esfuerzo, porque nunca desfalleció, tuvo perseverancia, lo suyo mero esfuerzo y no hay más que eso", dijo

Orejarena.

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Ya con sus compromisos en el fútbol escocés, entre concentraciones, viajes y partidos, don Euclides no tiene tanto contacto con el delantero. Sin embargo, hace poco hablaron. "Ahora que llegó al Celtic tuvimos una videollamada en la que me agradeció, me reconoció mi ayuda, porque él por momentos parecía un hijo mío. En esa charla hablamos de ayudarle a sus padres y ahora en estos días creo que se le congestiona su teléfono. A Camilo lo que le queda es disfrutar de unos 10 años que le quedan de acá en adelante, que saque provecho, que saque su familia adelante y más para él que se mostró solamente a los 23 años", finalizó el padrino de Camilo Durán, figura de proyección para el seleccionado colombiano.

Camilo Duran Foto: @CelticFC en X

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Así fue la vida de Camilo Durán, contada por su padrino y mentor

Le decían Neymar

"A él le decían Neymar en Santa Marta por su parecido, por ciertos rasgos y cuando fue creciendo siguió siendo goleador, un zurdo bueno y le llegó el momento de irse al Medellín, luego de verlo jugar con la Selección del Magdalena. A él no le dio mamitis, ni nada de eso, soportó y aguantó. Allá comenzó todo, jugó en selecciones de Antioquia, fue campeón departamental".

Aceptó irse a mostrar en Europa

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"A él lo convencen de ir al ascenso de Portugal. Estuvo primero en Lusitania, luego en Estrella Amadora y ahí fue a Portimonense, en donde consiguió un mejor contrato, tuvo muchos partidos, hizo goles, se encontró a un entrenador que ya lo había tenido, que lo quería, le fue bien y hace un tiempito me dijo que se iba para Azerbayián. Yo quedé sorprendido y vea que salió del anonimato, a tal punto de estar bien en Escocia y ser llamado a Selección Colombia".

De cuna humilde

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"Camilo viene de una familia muy humilde, su papá era mecánico de bicicletas, es último hijo de un señor maduro. Yo como a los 7 años lo apadriné y le ayudé como le dije. Ahora la situación ha cambiado, porque Camilo les ayuda con una mensualidad y entiendo que se fueron a vivir a un mejor barrio".