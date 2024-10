Confederación Asiática y una dura decisión: "Irán no será sede del partido con Catar”

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha decidido que el partido clasificatorio para el Mundial 2026 entre Irán y Catar que se iba a disputar en la ciudad iraní de Mashad se juegue en un tercer país en medio de las tensiones entre la nación persa e Israel.

“La AFC decidió que Irán no sea la sede del partido con Catar”, informó el medio iraní Shargh. Catar solicitó la semana pasada a la AFC que el partido contra Irán se juegue en otro país por motivos de seguridad, según la agencia Tasnim.

La Federación de Fútbol iraní deberá ahora proponer ahora dos sedes en otros países para el encuentro previsto para el 15 de octubre. Una de las opciones que baraja la federación es recibir a Catar en Uzbekistán, donde se encuentra la selección iraní para medirse con los uzbekos, de acuerdo con Tasnim.

Otra opción es que Catar acoja el choque de ida e Irán reciba a su rival en el partido de vuelta. No es el primer caso relacionado con el fútbol del país persa en los últimos días. Ayer la AFC expulsó al Mohun Bagan Super Giant, actual campeón de la Super Liga de la India, de la Champions League Two por no presentarse a jugar un partido el pasado 2 de octubre en Irán por "razones de seguridad".

Jugadores de la selección de Irán, cantando el himno nacional. Foto: AFP.

La cancelación del encuentro en suelo iraní se produce en medio de una escalada de la tensión en Oriente Medio y ante una posible represalia israelí en respuesta al ataque con misiles iraní de hace una semana.

La Guardia Revolucionaria atacó Israel con unos 180 misiles el martes de la semana pasada como represalia por los asesinatos del líder de la milicia libanesa Hizbulá , Hasán Nasrala, y un general iraní en Beirut, y del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en julio en Teherán. Israel ha asegurado que responderá, a lo que diversas autoridades políticas y militares iraníes han dicho a su vez en numerosas ocasiones que replicarán con más fuerza.