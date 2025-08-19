Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Por qué la Selección Brasil vetó una posible camiseta roja para el Mundial 2026?

¿Por qué la Selección Brasil vetó una posible camiseta roja para el Mundial 2026?

A través de un comunicado oficial emitido por la Confederación, se conoció la razón por la que desistieron de esta nueva camiseta para la Selección Brasil.

Neymar y Vinícius Júnior, figuras de la Selección Brasil, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas
Neymar y Vinícius Júnior, figuras de la Selección Brasil, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:28 p. m.