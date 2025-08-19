Publicidad

Dayro Moreno y una jugada de crack para el gol de Michael Barrios contra Huracán

Dayro Moreno y una jugada de crack para el gol de Michael Barrios contra Huracán

En una muestra de toda su calidad, Dayro Moreno fue clave para el segundo gol de Once Caldas, en el juego de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno celebra el segundo gol de Once Caldas frente a Huracán, por la Copa Sudamericana 2025
Dayro Moreno celebra el segundo gol de Once Caldas frente a Huracán, por la Copa Sudamericana 2025
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:44 p. m.