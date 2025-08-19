Dayro Moreno y una jugada de crack para el gol de Michael Barrios contra Huracán

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas. Este martes 19 de agosto, no solo se reportó en el marcador, anotando el 1-1 parcial contra Huracán, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que también participó en el 1-2. Y es que, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se inventó una jugada que dejó 'perdidos' a los defensas rivales.

Cuando transcurría el minuto 65, Luis Sánchez desbordó por la banda izquierda, entró al área, levantó la cabeza y envió un centro a ras de piso. En ese momento, Dayro Moreno abrió las piernas y dejó pasar el esférico para que llegara a los pies de Michael Barrios. Mano a mano con el arquero, Hernán Galíndez, definió a la perfección y llegó la anotación de la tranquilidad.



Gol de Michael Barrios, en Huracán vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana