Dayro Moreno y una jugada de crack para el gol de Michael Barrios contra Huracán

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas. Este martes 19 de agosto, no solo se reportó en el marcador, anotando el 1-1 parcial contra Huracán, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que también participó en el 1-2. Y es que, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se inventó una jugada que dejó 'perdidos' a los defensas rivales.
Cuando transcurría el minuto 65, Luis Sánchez desbordó por la banda izquierda, entró al área, levantó la cabeza y envió un centro a ras de piso. En ese momento, Dayro Moreno abrió las piernas y dejó pasar el esférico para que llegara a los pies de Michael Barrios. Mano a mano con el arquero, Hernán Galíndez, definió a la perfección y llegó la anotación de la tranquilidad.
¡GOOOL DE ONCE CALDAS!
Michael Barrios tuvo tiempo para pensar y definió para el 2-1 ante Huracán.
La serie está 3-1 a favor del equipo colombiano.
Luego del festejo, se produjo una tangana entre los jugadores.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS