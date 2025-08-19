Publicidad

Dayro Moreno, como 'pez en el agua': dos goles y figura en 1-3 Once Caldas sobre Huracán

Demostrando, una vez más, por qué es ídolo, referente y un histórico, Dayro Moreno llevó al 'blanco blanco' a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Dayro Moreno celebra el segundo gol de Once Caldas frente a Huracán, por la Copa Sudamericana 2025
Dayro Moreno celebra el segundo gol de Once Caldas frente a Huracán, por la Copa Sudamericana 2025
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 07:56 p. m.