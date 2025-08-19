Dayro Moreno, como 'pez en el agua': dos goles y figura en 1-3 Once Caldas sobre Huracán

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia. Este martes 19 de agosto, se echó el equipo al hombro y, con dos goles e inventándose una jugada de 'crack' en la otra anotación, lideró al Once Caldas a la clasificación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y es que el 'blanco blanco' se impuso por 1-3 sobre Huracán, en territorio argentino, y ganó la serie por 1-4.

El desarrollo del encuentro no fue el mejor, ya que cayó un torrencial aguacero. Sin embargo, el equipo de Manizales se las ingenió para hacer un buen planteamiento. Ahora, las cosas no empezaron como querían. Matko Miljevic se hizo cargo de un penalti y, con mucha personalidad y frialdad, marcó el 1-0 parcial para el local, luego de vencer al arquero, James Aguirre.

Pero el conjunto colombiano no bajó los brazos y, por el contrario, fue en busca de la igualdad y, rápidamente, encontró el 1-1. El encargado de inflar las redes fue Dayro Moreno, quien sorprendió a la defensa rival, atacó por la espalda y conectó de cabeza, tras una buena asistencia de Michael Barrios. Alegría y locura en las toldas de Once Caldas, que iba por todo.

Como si fuera poco, Huracán quedó con diez jugadores. Juan Bisanz le pegó un codazo a Juan David Cuesta y vio la tarjeta roja, luego de que el árbitro, Paulo Cesar Zanovelli, recibiera el llamado del VAR, revisara la acción y se percatara de la agresión. Con ese panorama, la vida le sonrió al 'blanco blanco', pues encontró espacios y logró aumentar la diferencia.

Cuando transcurría el minuto 65, Luis Sánchez desbordó por la banda izquierda, entró al área, levantó la cabeza y envió un centro a ras de piso. En ese momento, Dayro Moreno abrió las piernas y dejó pasar el esférico para que llegara a los pies de Michael Barrios. Mano a mano con el arquero, Hernán Galíndez, definió a la perfección y llegó la anotación de la tranquilidad.

No obstante, la pierna fuerte, los reclamos, empujones y el 'picante' se apoderaron del compromiso. Fue así como se presentó otra expulsión. Matko Miljevic vio la roja y dejó a Huracán con nueve futbolistas, complicando más la situación. Eso fue aprovechado por Once Caldas, que sentenció todo con el 1-3, por intermedio de Dayro Moreno, clasificando a 'cuartos'.