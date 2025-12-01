Confirman fecha y hora para segunda parte del sorteo del Mundial 2026; irá por TV

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 será en Washington, Estados Unidos, el viernes 5 de diciembre a las 11:00 de la mañana, hora colombiana. Sin embargo, ese día no quedará establecido el calendario de partidos.

Es por ello que FIFA anunció una segunda fecha para tal fin, pese a que preliminarmente existe una programación definida para toda la Copa del Mundo, está sufriría modificaciones cuando los cuadrangulares queden armados.

Es decir, la sede y la hora para cada partido se conocerán posteriormente, pues al tratarse de un campeonato con 48 equipos y 104 juegos, es necesario diseñar una cartelera de actividades en la que cada selección sepa los desplazamientos que deberá hacer, los usos horarios que tendrá y los climas que afrontará.

Además, según informó la propia FIFA, la idea es que los aficionados de cada país puedan ver a su equipo por televisión en un horario adecuado.



Fecha y hora para segunda parte del sorteo del Mundial 2026

Según indicó la FIFA, el calendario de partidos de la Copa del Mundial se dará a conocer el sábado 6 de diciembre en Washington, Estados Unidos, a las 12:00 p. m., hora colombiana.



Ese día, con transmisión de TV en los canales oficiales de FIFA, se hará la “revelación completa de las sedes y horarios” para cada selección.

Publicidad

Se tratará de un evento con toda la pompa del caso si se tiene en cuenta que estará encabezado el suizo Gianni Infantino, presidente de FIFA, y varias leyendas internacionales del fútbol.

Sin embargo, todo no para ahí ya que la información añadió que “la versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo de 2026, una vez que se hayan disputado todos los repechajes”.