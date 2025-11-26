Sorteo del Mundial 2026 tendrá segunda parte en día diferente; esta es la nueva fecha

El sorteo del Mundial 2026 se programó desde un inicio para el viernes 5 de diciembre de 2025. Sin embargo, ese día solo se efectuará la primera la parte del mismo.

De acuerdo con FIFA, aunque ya todo está diseñado para que cada equipo conozca su grupo y rivales, hay información que no se podrá confirmar luego de que los cuadrangulares estén armados.

Por ello se estableció una segunda fecha para que todas las delegaciones participantes queden enteradas de la asignación de sedes y horarios de los partidos que tendrán a lo largo de la Copa del Mundo.

Pese a ello, ya se establecieron los cuadrangulares a los que irán como cabezas de serie los 3 equipos anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.



Además, también se indicó que las 4 escuadras que lideran el ‘ranking’ FIFA de selecciones (España, Argentina, Francia e Inglaterra) tendrán una ‘ayudita’ extra que antes no se daba para que lleguen lo más lejos posible en la competición.



¿Cómo y cuándo será la segunda parte del sorteo del Mundial 2026?

Según información emitida por el ente organizador de la cita ecuménica, los estadios y horas de inicio de cada juego se conocerán al día siguiente del sorteo de grupos. Es decir, el sábado 6 de diciembre de 2025.

No obstante, de antemano hay una programación preliminar, pero esta aún depende de la ratificación de FIFA, ya que no se descartan cambios en el plan inicialmente diseñado debido a las distancias y usos horarios de cada ciudad.

“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y facilitar que los aficionados puedan ver en directo los encuentros de sus equipos”, justificó el texto.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y clasificados de la repesca intercontinental.

