Vea el golazo de Cristiano Ronaldo, en el Al Nassr vs. Al Wahda, por duelo de fogueo

Este miércoles 10 de diciembre, Al Nassr se enfrentó a Al Wahda por un duelo de fogueo, en territorio árabe. Evidentemente, el principal atractivo de este compromiso fue Cristiano Ronaldo.

Y, como es costumbre, el portugués no decepcionó, anotando un auténtico golazo por toda la jugada colectiva que elaboró el cuadro de Riad, quien inició la acción ofensiva desde el tiro de esquina.

Hubo un taco, pared y más, que dejó a Cristiano en posición de gol, para sacar un remate potente que terminó en la anotación de Al Nassr.



Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY, en el Al Nassr vs. Al Wahda, por duelo de fogueo:

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!! 🐐🐐🐐



EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS.



Dhabi 0-1 Al Nassr pic.twitter.com/nwm3uWnp89 — MT2 (@madrid_total2) December 10, 2025