Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Cristiano Ronaldo, en el Al Nassr vs. Al Wahda, por duelo de fogueo

Vea el golazo de Cristiano Ronaldo, en el Al Nassr vs. Al Wahda, por duelo de fogueo

El astro portugués no se 'cansa' de anotar goles con el conjunto de Riad. Y este miércoles, nuevamente se volvió a reportar y de qué manera. Vea aquí el golazo del 'bicho'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo marcó un golazo de chilena con Al Nassr.
Cristiano Ronaldo marcó un golazo de chilena con Al Nassr.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad