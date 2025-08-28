Publicidad

Gol Caracol  / Convocatoria de Argentina para partidos contra Venezuela y Ecuador; Lionel Messi genera noticia

Convocatoria de Argentina para partidos contra Venezuela y Ecuador; Lionel Messi genera noticia

Este jueves 28 de agosto el DT Lionel Scaloni dio a conocer los 29 convocados para los duelos de fecha 17 y 18 de Eliminatorias Sudamericanas. El astro Lionel Messi hizo un anuncio oficial.

Lionel Messi
Lionel Messi con Argentina - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 28, 2025 11:21 a. m.