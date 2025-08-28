El DT de Bolivia, con confianza contra Colombia; aires de agrande antes de juego de Eliminatorias

Bolivia comenzó temprano su preparación del partido contra la Selección Colombia y Brasil, en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, dando su convocatoria e iniciando entrenamientos para buscar meterse en el repechaje para el Mundial. Por eso, el técnico Óscar Villegas confía en el buen momento que viven en los clasificatorios y de eso habló en atención a la prensa.

El entrenador del combinado del Altiplano, además de hablar de la motivación, los jugadores convocados y la planeación de estos encuentros, en especial del primero frente a la 'tricolor', también sacó pecho de su más reciente resultado contra los de Néstor Lorenzo, a los que les ganó 1-0 en El Alto (10 de octubre de 2024) y que frenó al equipo de nuestro país.



Técnico de Bolivia recuerda victoria contra Selección Colombia

Óscar Villegas comenzó poniéndole presión a la 'tricolor', en especial porque está urgida de victorias para asegurar su paso al Mundial de 2026, luego de un bache en el que cayó -lleva 6 partidos sin ganar- y que no le ha permitido clasificar al certamen orbital del próximo año (Estados Unidos, México y Canadá).

"Obviamente Colombia todavía no está clasificada, necesita ganarnos para estar ya 100 por ciento en el Mundial. También Brasil que debe defender su historia y buscar un buen resultado", comenzó diciendo el técnico de Bolivia en atención a la prensa y en declaraciones recogidas por 'El Deber'.

Colombia vs Bolivia - Foto: AFP

Y de la misma manera Villegas recordó cuando frenaron el buen andar de Néstor Lorenzo y sus dirigidos, venciéndolos en las actuales Eliminatorias Sudamericanas.

"No hubo partido fácil para nosotros. Arrancamos ante la mejor Venezuela, jugamos con la mejor Colombia, con 25 partidos invicto, y nos han tocado planteles muy difíciles, pero estamos con vida y vamos a luchar hasta el final", resaltó el DT de Bolivia, mostrando confianza de cara al duelo del próximo jueves en Barranquilla.



Acá más declaraciones de Oscar Villegas, DT de Bolivia

Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, en medio del partido contra la Selección Colombia AFP

*Ilusión de la hinchada boliviana

"Nos llega muchísimo la expectativa de la gente y nos alegra, emociona y motiva, no queremos que nos genere presión, sino motivación".

*Unos jugadores contra Colombia, otros frente a Brasil

"Tenemos que analizar, recibirlos a todos, ver en qué condición estas, con quiénes podemos arrancar, tener alguno que tenga amnarilla que lo necesitemos y tengamos en el puesto otro jugador. Hay jugadores que están viniendo del exterior que están acostumbrados a jugar a nivel del mar, y otros que están en el país y nos pueden dar mejor rendimiento cuando juguemos en el país".

*El sueño de ir al Mundial 2026

"Hemos manejado esto, primero con una calma, con mucha prudencia, decíamos que lo más importante era veneuela, luego decía que cuando llega el momento para hablar de Mundial, lo ahremos. Estamos con deseos, sabemos la dificultad, nadie nos puede quitar ese sueño, estar a un paso".