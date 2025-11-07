Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Corea del Norte vs Países Bajos EN VIVO; hora y TV de final del Mundial femenino Sub-17

Corea del Norte vs Países Bajos EN VIVO; hora y TV de final del Mundial femenino Sub-17

Este sábado Corea del Norte y Países Bajos lucharán por el título del Mundial femenino Sub-17 que se disputa en Marruecos. Las asiáticas son las campeonas actuales del torneo.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Corea del Norte vs Países Bajos Mundial femenino Sub-17
Corea del Norte vs Países Bajos y el trofeo del Mundial femenino Sub-17
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad