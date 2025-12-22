Nacional, en el podio, a la par de Real Madrid y Barcelona; curiosa estadística en Colombia

El consumo deportivo en Colombia sigue marcando tendencias claras y, al mismo tiempo, dejando datos llamativos. Un reciente consolidado de interacciones en la plataforma especializada de seguimiento estadístico,Sofascore, permite observar qué deportes, equipos, atletas y eventos despertaron mayor interés en el país durante 2025. Allí aparece Atlético Nacionalocupando un lugar de privilegio, compartiendo podio con dos gigantes del fútbol mundial: Real Madrid y Barcelona.

En el rubro de deportes más visitados, el fútbol domina sin discusión el primer lugar en Colombia. Muy por detrás, pero con presencia relevante, aparecen el baloncesto y el tenis, que completan el top tres. Luego se ubican disciplinas como el tenis de mesa, el béisbol y el fútbol americano, seguidos por los eSports, el hockey sobre hielo, los deportes de motor y el volleyball. El dato confirma que, aunque hay diversidad de intereses, el balompié sigue siendo el eje central del consumo deportivo en el país.

Deportes más visitado en Colombia dentro de Sofascore.

Cuando se analiza el ranking de perfiles de equipos más visitados, la sorpresa es mayor. Barcelona lidera la lista, seguido por Real Madrid, mientras que Atlético Nacional aparece tercero, por encima incluso de selecciones nacionales y clubes históricos del continente. La Selección Colombia ocupa el cuarto lugar, seguida por América de Cali y Millonarios, lo que refuerza el peso del fútbol local. En el top diez también figuran Liverpool, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Junior de Barranquilla, en una mezcla que une potencia global con fuerte arraigo nacional.



Deportes más visitado en Colombia dentro de Sofascore.

En cuanto a los perfiles de atletas, el primer lugar lo ocupa Luis Díaz, confirmando su enorme impacto entre los aficionados colombianos. Detrás aparecen Lamine Yamal y Carlos Alcaraz, mientras que Kylian Mbappé se ubica cuarto. El listado incluye además a figuras de la NBA como Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Stephen Curry, al igual que a Jannik Sinner. James Rodríguez figura en el octavo puesto y Cristiano Ronaldo cierra el top diez, evidenciando la transversalidad del interés deportivo en Colombia.

Perfiles de atleta más visitado en Colombia dentro de Sofascore.

Finalmente, los eventos más visitados están claramente marcados por el fútbol de élite. El clásico Barcelona–Real Madrid, por Copa del Rey, encabeza la lista. Le siguen cruces de Champions League como Inter–Barcelona, Real Madrid–Arsenal y Dortmund–Barcelona. Los duelos de selecciones también captaron atención, con Venezuela–Colombia y Argentina–Colombia por Eliminatorias, además del España–Francia por Nations League.

Eventos más visitado en Colombia dentro de Sofascore.