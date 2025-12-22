Síguenos en:
Colombianos en el Exterior
Colombianos en el exterior  / Richard Ríos sigue siendo el bastión de Benfica; victoria 1-0 sobre Famalicao

Richard Ríos sigue siendo el bastión de Benfica; victoria 1-0 sobre Famalicao

El volante colombiano Richard Ríos jugó los 90 minutos en el triunfo de Benfica sobre Famalicao por la jornada 15 de la Liga de Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Richard Ríos en Benfica vs. Famalicao.
Richard Ríos en Benfica vs. Famalicao.
Getty Images.

