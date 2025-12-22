Richard Ríos sigue siendo el bastión de Benfica; victoria 1-0 sobre Famalicao

El Benfica del delantero colombiano Richard Ríos se impuso este lunes al Famalicão (1-0) gracias a un tanto de Vangelis Pavlidis, y todavía está en la tercera posición de la clasificación de la Liga de Portugal, pero acumula de forma provisional la misma cantidad de puntos que el Sporting, segundo.

Las 'águilas' tienen 35 puntos con esta cita celebrada en la 15ª jornada, tras la goleada del pasado fin de semana contra el Moreirense por 0-4 con un triplete que también fue obra del griego.

En esta ocasión, Pavlidis anotó el único tanto del partido en el Estádio da Luz en el minuto 34 al cobrar un penalti. Es el mejor goleador de la temporada con 14 tantos.

Este lunes, el Oporto también se impuso ante el Alverca (0-3) con un doblete del español Borja Sainz y un gol del argentino Alan Varela, reafirmando la primera posición en la clasificación de la Liga lusa con 43 puntos.



Como parte de la 15ª jornada, el Sporting, segundo con 35 puntos, tiene previsto su encuentro frente al Vitória de Guimarães este martes.