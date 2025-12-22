Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jordan Barrera tiene nuevo DT en Botafogo; ya le encontraron reemplazo al hijo de Carlo Ancelotti

Jordan Barrera tiene nuevo DT en Botafogo; ya le encontraron reemplazo al hijo de Carlo Ancelotti

Luego de la salida de David Ancelotti, Botafogo anunció oficialmente a su nuevo entrenador de cara al 2026. ¡Tiene experiencia en Europa y es campeón de Copa Sudamericana!

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Jordan Barrera, nuevo jugador de Botafogo
@botafogo/Instagram

