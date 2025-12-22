Medellín reconoció "fracaso deportivo" en el 2025 y anunció salida de jugadores

Independiente Medellín cerró la temporada 2025 con un mensaje poco habitual en el fútbol colombiano: autocrítica directa y reconocimiento público de no haber cumplido el principal objetivo. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club antioqueño hizo un balance del año, aceptó lo que calificó como un “fracaso deportivo” y confirmó la salida de varios jugadores del plantel profesional, en una señal clara de que se avecinan cambios de cara al futuro inmediato.

Desde la institución comenzaron por contextualizar el año competitivo que tuvo el equipo rojo. En la misiva, Medellín destacó que estuvo presente en las instancias decisivas del fútbol colombiano y logró uno de los objetivos estructurales del proyecto deportivo: la clasificación a un torneo internacional. “Desde lo deportivo, el club compitió en todos los frentes. Disputamos dos de las tres finales de los torneos del fútbol profesional colombiano y aseguramos la clasificación a la Copa CONMEBOL Libertadores del próximo año, una competencia en la que entendemos que debemos estar presente de manera permanente. Estos logros hacen parte de la exigencia histórica de esta institución: competir, jugar finales y representar al país a nivel internacional”.

Sin embargo, el tono del comunicado no se quedó únicamente en el recuento de logros parciales. Por el contrario, el club fue enfático en señalar que los resultados finales no estuvieron a la altura de la meta trazada desde el inicio del año. “Sin embargo, somos claros y autocríticos: no haber conseguido ninguno de los títulos disputados representa un fracaso deportivo frente al principal objetivo que nos trazamos. Queríamos ser campeones y ese seguirá siendo siempre el mayor anhelo del club, de nuestra hinchada y de todos quienes trabajamos día a día por esta camiseta. Esa realidad no se esconde ni se relativiza”.



Este reconocimiento público marca una postura institucional que busca conectar con el sentir de la hinchada, que vio cómo el equipo llegó a instancias definitivas pero se quedó corto en el momento decisivo. Aun así, Medellín también defendió el proceso y los avances logrados durante el año, sin desconocer las falencias. “Al mismo tiempo, reconocemos que el año no puede analizarse únicamente desde el resultado final, y que el proceso deportivo mostró avances y competitividad acordes con lo que exige Independiente Medellín. Asumimos lo que no se logró y reafirmamos nuestra responsabilidad de seguir creciendo para convertir esas finales en títulos”.

Publicidad

Finalmente, el comunicado confirmó movimientos importantes en la conformación del plantel. En el apartado de planificación deportiva, el club anunció oficialmente la salida de cuatro jugadores que no continuarán en 2026. “En cuanto a la planificación deportiva, informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”.