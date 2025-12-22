Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín reconoció "fracaso deportivo" en el 2025 y anunció salida de jugadores

Medellín reconoció "fracaso deportivo" en el 2025 y anunció salida de jugadores

A través de un emotivo comunicado, Independiente Medellín hizo un balance de este año y aprovechó para confirmar los nombres de los futbolistas que se marchan.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Independiente Medellín.
Independiente Medellín.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad