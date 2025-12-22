Harold Mosquera y una sentida despedida: "Santa Fe ha sido una de las mejores cosas de mi vida"

La salida de Harold Mosquera de Independiente Santa Fe no fue una decisión sencilla, y así lo dejó claro el propio futbolista en reciente entrevista. Sus palabras, cargadas de emoción y gratitud, retratan el vínculo profundo que construyó con el club cardenal y con las personas que lo rodearon durante su etapa en Bogotá. Aunque en las últimas horas fue anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay —tras el pago de 300 mil dólares al América de Cali para romper el preacuerdo que ya existía—, el adiós a Santa Fe estuvo marcado por el sentimiento y la nostalgia.

“Santa Fe ha sido una de las mejores cosas de mi vida, por eso agradecí, sabiendo que me iba y que no me quería ir, lo sufrí bastante”, confesó Mosquera en charla con el periodista Miguel París. No es una frase de compromiso: refleja la huella que dejó el club en su carrera y en su vida personal. El extremo, que encontró continuidad, respaldo y protagonismo, admitió que no se arrepiente de lo vivido en la institución: “Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado por encima de toda mi carrera, en cuanto a no quererme ir de un lugar donde tengo amor y cariño”.

Más allá del campo de juego, Mosquera destacó las relaciones humanas que fortalecieron su paso por Santa Fe. “Uno se acostumbra a Hugo, a Daniel, a Méndez, a todos los de la oficina, tengo muy buena relación con todos, por eso ha sido especial el paso por Santa Fe”, señaló, evidenciando que su despedida no solo es deportiva, sino también afectiva. Sin embargo, entiende que el fútbol exige nuevos retos: “Ahora toca ir a otro lado, volver al crecimiento y avanzar”.

Los números respaldan la importancia de Mosquera en su carrera y, particularmente, en Santa Fe. A lo largo de su trayectoria profesional suma 300 partidos, 44 goles y 32 asistencias en más de 16.000 minutos. Con el conjunto cardenal disputó 72 encuentros, anotó 15 goles y dio 13 asistencias, siendo una pieza clave en momentos determinantes. Además, su palmarés incluye títulos como la Finalización 2017 y la Superliga 2018 con Millonarios, y el Torneo Apertura 2025 con Santa Fe, logro que selló aún más su conexión con la hinchada.



Ahora, Mosquera inicia un nuevo capítulo en Paraguay, pero deja atrás algo más que un club, una casa, una familia futbolera y una etapa que, según sus propias palabras, estará siempre entre las mejores de su vida.

“Santa Fe ha sido una de las mejores cosas de mi vida. Por eso agradecí, por eso lo sufrí sabiendo que me iba y que no me quería ir. Lo sufrí bastante”.



