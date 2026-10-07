Corinthians y la dura determinación con Fernando Diniz, tras siete derrotas seguidas

El Corinthians anunció este miércoles 7 de octubre la destitución del técnico Fernando Diniz, minutos después de perder 2-1 en su visita al Internacional de Porto Alegre y encajar la séptima derrota consecutiva en el Campeonato Brasileño.

Diniz, exseleccionador brasileño y campeón de la Copa Libertadores en 2023 con el Fluminense, fue contratado por el Corinthians a inicios de abril en sustitución de Dorival Júnior.

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"El Sport Club Corinthians Paulista comunica la desvinculación del técnico Fernando Diniz del comando del equipo masculino de fútbol. Además del entrenador, deja el club su comisión técnica", divulgó el 'timao' en un comunicado.

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Con su llegada, el club más popular de la ciudad de Sao Paulo había encadenado una racha de siete partidos sin perder entre Campeonato Brasileño y Copa Libertadores, logrando incluso la clasificación para los octavos del torneo continental.



No obstante, su equipo se derrumbó tras el parón del Mundial de fútbol y los resultados nunca lo volvieron a acompañar.

Fernando Diniz fue despedido como técnico de Corinthians. Foto: Getty Imágenes

En la Libertadores, Corinthians fue eliminado en casa en los cuartos de final al perder 1-0 en la vuelta contra Estudiantes de La Plata argentino, mientras que en la Copa de Brasil cayó en octavos de final contra el Internacional de Porto Alegre.

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La racha de siete derrotas seguidas en liga colmó la paciencia de la directiva, que optó por destituir al técnico de 52 años.

Así fue el paso de Fernando Diniz por el 'timao'

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En total, Diniz dirigió al Corinthians en 33 partidos, con 13 victorias, ocho empates y 12 derrotas.

El 'timao' es el primer equipo fuera del descenso en el Campeonato Brasileño con 32 puntos en 29 jornadas, apenas uno más que el Internacional, primer equipo en la zona roja.

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¿Cuándo vuelve a jugar Corinthians en el fútbol de Brasil?

El próximo partido del Corinthians será el domingo, cuando visitará a su eterno rival del Palmeiras, segundo en la tabla.

