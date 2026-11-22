Este domingo en la Liga de Rusia hubo un atractivo partido entre el Dinamo Moscú y el Krasnodar, que terminó con empate 1-1 y con gol del colombiano Jhon Córdoba.

Al minuto 11, el atacante chocoano apareció dentro del área luego de una jugada dentro del área, y de cabeza se adelantó a la salida del arquero rival para el 0-1 parcial. Sin embargo, al 27 igualó el equipo local, que de hecho es el actual líder del campeonato ruso.

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Con el de este domingo, Jhon Córdoba llegó a siete goles luego de 15 fechas disputadas en la liga con el Krasnodar.

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Vea acá el gol de Jhon Córdoba en Dinamo Moscú 1-1 Krasnodar: