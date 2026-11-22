El delantero del París Saint Germain (PSG) Désiré Doué, que sufrió una seria lesión en la rodilla durante el partido de liga del sábado en Niza y tuvo que ser evacuado del campo en camilla, será operado a finales de mes.

El PSG indicó este domingo en un breve comunicado que al internacional francés se le rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que será objeto a finales de mes de una intervención quirúrgica.

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El equipo no dio precisiones sobre el tiempo en que estará de baja por esa lesión.

🚨 FUERTE IMAGEN: A Désiré Doué se le quedó clavado el pie en el suelo y sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla durante el Niza - PSG de la fecha 11 de la #Ligue1xESPN.



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Doué había marcado el segundo tanto de su equipo ante el Niza antes de dañarse la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón. Dejó el campo con las manos en la cara, síntomas de dolor, con lágrimas en los ojos y sobre una camilla.