Corinthians y U. de Chile, rivales de clubes colombianos en Libertadores Femenina, tras sorteo

El sorteo de la fase de grupos de la edición 17 de la Copa Libertadores Femenina estableció los adversarios que tendrán las escuadras colombianas en competencia.
El torneo se llevará a cabo entre el 2 y el 18 de octubre de 2025 en 2 estadios de Buenos Aires, Argentina, donde 16 elencos se darán en 4 cuadrangulares iniciales.
Colombia estará representada por el campeón y el subcampeón de la Liga Femenina 2025, que actualmente se encuentra en semifinales con las llaves entre Independiente Santa Fe y Orsomarso, y entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.
En consecuencia, el sorteo se efectuó sin tener claro los nombres de los conjuntos ‘cafeteros’, pero con su ubicación definida en los cuadrangulares A y D.
El sistema de competencia indica que los 2 primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final, instancia a partir de la cual habrá partidos de eliminación directa.
El campeonato se llevará a cabo en los estadios Nuevo Francisco Urbano, del club Deportivo Morón, y en el Florencio Sola, de Banfield, ambos en lo que se denomina como Gran Buenos Aires.
El campeón de Colombia irá al cuadrangular D junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.
Entre tanto, al subcampeón le corresponderá el cuadrangular A con Corinthians de Brasil (actual campeón), un equipo ecuatoriano por definir y Always Ready de Bolivia.
Así quedó el sorteo de grupos:
⦁ Grupo A
- Corinthians (BRA)
- Equipo de Ecuador
- Always Ready (BOL)
- Colombia 2
⦁ Grupo B
- Boca Juniors (ARG)
- Alianza Lima (PER)
- Adiffem (VEN)
- Ferroviaria (BRA)
⦁ Grupo C
- Sao Paulo (BRA)
- San Lorenzo (ARG)
- Colo-Colo (CHI)
- Olimpia (PAR)
⦁ Grupo D
- Colombia 1
- Libertad (PAR)
- Nacional (URU)
- U. de Chile (CHI)
✍️🏆 ¡Grupos definidos!#LibertadoresFEM | #LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/3CY3mNXFMD— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) September 4, 2025
