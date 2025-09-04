Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Corinthians y U. de Chile, rivales de clubes colombianos en Libertadores Femenina, tras sorteo

Corinthians y U. de Chile, rivales de clubes colombianos en Libertadores Femenina, tras sorteo

Quedaron conformados todos los cuadrangulares del torneo más importante del continente, en el que habrá presencia de 2 equipos ‘cafeteros’.

Rivales para equipos colombianos en Copa Libertadores Femenina 2025 tras sorteo de grupos.jpg
Campeón y subcampeón de Colombia irán a Copa Libertadores Femenina.
Foto: Dimayor.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:56 p. m.