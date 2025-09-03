Mayra Ramírez fue portadora de malas noticias; sufre la Selección Colombia y el Chelsea

Mayra Ramírez es una de las futbolistas colombianas que brilla en el 'viejo continente'. La delantera oriunda de Sibaté presentó novedades en las últimas horas, pero no son nada positivas y alentadoras; ya que sufrió una dura lesión que la aleja de lo que queda de la temporada.

En medio de un compromiso preparatorio del Chelsea femenino contra el Milan del pasado sábado 30 de agosto y que quedó 4-1 a favor de las 'blues', la atacante de la Selección Colombia femenina sintió una molestia en la parte posterior de su pierna derecha. Finalmente, lo que determinó la misma fue "una rotura del isquiotibial derecho", según lo precisó la periodista Laura Bernal en su cuenta de 'X', información que fue replicada por página que cubren toda la actividad de las 'blues' en la Women's Super League.

La comunicadora indicó a continuación que Mayra "fue intervenida de forma exitosa y que su vuelta a las canchas se prevé para el 2026". De otro lado, en el Chelsea femenino no han informado nada sobre el estado de salud de la habilidosa jugadora de nuestro país.

Ramírez, de 26 años, es una de las futbolistas importantes en el esquema táctico del Chelsea femenino, que para esta campaña defiende la corona en la Women's Super League y espera ser protagonista no sólo en las copas locales, sino también en la Champions League femenina.

🚨 🏩 Mayra Ramírez will miss the rest of 2025 following a successful hamstring surgery after going off injured against AC Milan on Saturday.



She is expected to be back on the pitch in 2026.



[via @laurabernalb_] pic.twitter.com/mdaawMUKnJ — Chelsea Women (@CFC__Women) September 3, 2025