Millonarios le hizo el 'favor' a Santa Fe en Liga femenina; las clasificó a semifinales

Este jueves 28 de agosto, la Liga BetPlay femenina le dio marcha a la última jornada de los cuadrangulares finales, para definir a las cuatro clasificadas a las ‘semis’, donde se enfrentarán ‘mano a mano’ para definir a los dos equipos que peleen por la estrella de este 2025.

Sin embargo, varios eran los equipos que llegaban con la necesidad de ganar, para asegurar su cupo a las semifinales del torneo.

Por la zona A, Independiente Medellín se enfrentó a Inter Palmira en territorio antioqueño; al mismo tiempo que el Deportivo Cali recibía en su casa al Orsomarso.

Por su parte, las paisas igualaron 1-1 frente a los vallecaucanas, que rescataron un punto sobre el final del juego. No obstante, así las ‘poderosas’ hubieran ganado, no les alcanzaba para quedarse con la segunda posición de la zona; ambos equipos llegaban ya eliminados a este partido.

Publicidad

Ante este panorama, el Deportivo Cali también tuvo un partido de trámite contra Orsomarso, pues, ya ambos equipos clasificados, solo definieron quién sería primera del grupo.

Al final, con el triunfo por 0-1, Orsomarso quedó líder con doce unidades.

Publicidad

Ya en el otro lado de la serie, la situación era diferente, pues el único equipo clasificado a las semifinales era Atlético Nacional; por su parte, Independiente Santa Fe, América de Cali y Millonarios llegaban con oportunidades de quedarse con la segunda casilla del grupo B.

Y es que, desde el primer minuto hasta el último hubo tensión, tanto en el estadio Pascual Guerrero, como en el Metropolitano de Techo.

Siempre y cuando, todos los resultados fueran empate, por puntos clasificarían el América y, por lo menos, en una importante parte del primer tiempo fue así; eso, hasta que en Bogotá Santa Fe anotó el 1-0. De esta manera, América y Millonarios tenían que anotar para poder acercarse a la posibilidad de clasificación.

No obstante, como ‘respiro’ en Cali, sobre el final de la primera parte, Nacional empató, dejando todo como había iniciado en la jornada.

Publicidad

Sin embargo, en el solo ‘amanecer’ del complemento, las ‘cardenales’ anotaron dos goles que les aseguró el 3-1 en el marcador y parcial victoria que las dejaba en la segunda casilla.

Pero, aunque todo era felicidad en la capital, a falta de quince minutos para el final, América se encontró con una pena máxima, que Elexa Bahr convirtió en el 1-0 contra Millonarios, sepultado las opciones de las ‘embajadoras’ y eliminado, de esa manera, a las ‘leonas’ de esta Liga 2025.

Publicidad

Eso; hasta los 89 minutos, cuando Millonarios igualó en Cali el partido, eliminando de esta manera a las caleñas y clasificando a las 'leonas' a las finales de la Liga BetPlay femenina.

