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Gol Caracol  / Reviva el triunfo 1-2 de Noruega sobre Costa de Marfil, en partido de los dieciseisavos del Mundial 2026
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Reviva el triunfo 1-2 de Noruega sobre Costa de Marfil, en partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

Este martes continuaron las acciones del Mundial 2026 con la fase de dieciseisavos, y uno de los duelos lo protagonizaron Costa de Marfil y Noruega. Los 'nórdicos' siguen en carrera.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 30 de jun, 2026
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Acción de juego entre Costa de Marfil y Noruega por los dieciseisavos del Mundial 2026.
Acción de juego entre Costa de Marfil y Noruega por los dieciseisavos del Mundial 2026.
AFP
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  • 11:45 a. m.
    👊🏻⚽ ¡SIGA EN VIVO la transmisión por Blu Radio!👊🏻⚽
    Noruega vs Costa de Marfil
    Noruega vs Costa de Marfil
    AFP

    • Publicidad

  • 01:59 p. m.
    ⏱️⚽ ¡FINAL del partido! ganó Noruega⏱️⚽

    Final de infarto en el estadio de Dallas, pero finalmente Noruega defendió el 2-1 hasta el final contra Costa de Marfil. Los 'nórdicos' jugarán en los octavoa de final contra Brasil.

    Selecciones de Costa de Marfil vs. Selección de Noruega
    Celebración de la Selección de Noruega ante la Selección de Costa de Marfil
    AFP

  • 01:57 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 90+6!⏱️
    🧤 ¡Qué tapada de Nyland!🧤

    Disparo potente de Diallo, y a mano cambiada, el arquero de Noruega evitó lo que era el empate de Costa de Marfil.

  • 01:56 p. m.
    ⚽🔴🔵⚪ ¡VEA ACÁ el gol de Haaland, para el 1-2 de Noruega!⚽🔴🔵⚪

    Así fue el tanto del 'Androide'

    Celebración de Erling Haaland y un festejo de gol contra Noruega frente a Costa de Marfil.
    Celebración de Erling Haaland y un festejo de gol contra Noruega frente a Costa de Marfil.
    AFP

  • 01:51 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 90!⏱️
    ⏱️¡Se juega la adición del ST! ⏱️

    Serán siete minutos más en la parte complementaria. Noruega gana 1-2 a Costa de Marfil, y por ahora, se enfrenta a Brasil en octavos de final.

  • 01:49 p. m.
    📹🟠🟢 ¡Así fue el gol de Diallo para Costa de Marfil! Fue el 1-1 parcial📹🟠🟢

    📹🟠🟢 ¡VEÁLO AQUÍ! 📹🟠🟢

    Amad Diallo con Costa de Marfil
    Amad Diallo con Costa de Marfil
    AFP

  • 01:46 p. m. - ⏱️¡Minuto 86!⏱️
    ⚽🔵🔴⚪ ¡GOOOOOOL de Noruega! Haaaland⚽🔵🔴⚪

    Con suspenso, Haaland envió la esférica al fondo de red, y ahora, Noruega le gana 1-2 a Costa de Marfil.

  • 01:41 p. m. - ⏱️¡Minuto 80!⏱️
    ⏱️ ¡Tiempo decisivo!⏱️

    Se juegan los últimos minutos de la segunda parte; Costa de Marfil y Noruega empatan a un gol. De continuar así, habrá alargue.

  • 01:36 p. m. - ⏱️¡Minuto 74!⏱️
    🟠🟢🐘⚽ ¡GOOOOOL de Costa de Marfil! 1-1🟠🟢🐘⚽

    Amad Diallo decretó la igualdad para los 'elefantes'. ¡Gran jugada colectiva que culmina a la perfección el artillero de Costa de Marfil! 1-1 frente a Noruega.

  • 01:33 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 71!⏱️
    🔂 ¡Modificaciones en Noruega!🔂

    Ingresaron: Oscar Bobb y Andreas Schjelderup.

    Salieron: Alexander Sørloth y Antonio Nusa.

  • 01:29 p. m.
    🥤⌚¡Tiempo de hidratación! 🥤⌚

    Llegó la pausa de tomar un nuevo aire, hidratarse y ajustar la estrategia. Por el momento, Noruega se impone 1-0 a Costa de Marfil.

    Costa de Marfil vs. Noruega
    Acción de juego entre las Selecciones de Costa de Marfil vs. Selección de Noruega
    AFP

  • 01:25 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 64!⏱️
    ⚽ ¡De ida y vuelta!⚽

    Costa de Marfil ha tenido aproximaciones para lograr la igualdad en el tablero, y por el lado de Noruega, para liquidar la contienda.

  • 01:16 p. m.
    👊🏻🐘🟠🟢 ¡ A la carga Costa de Marfil!

    Pépé causó peligro al arco de Nyland, que evacuó de gran manera el remate del '19' de los elefantes.

  • 01:13 p. m.
    ⏱️¡Minuto 50!⏱️

    Costa de Marfil presiona la salida de Noruega, que le apuesta al juego vertical.

  • 01:08 p. m.
    ⏱️ ¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️

    Rodó el balón para la parte complementaria entre Costa de Marfil 0-1 Noruega.

    Costa de Marfil vs. Noruega
    Acción de juego entre las Selecciones de Costa de Marfil vs. Selección de Noruega
    AFP

  • 12:53 p. m.
    📹 ¡Así fue el golazo de Antonio Nusa para Noruega!📹

    📹 ¡VEÁLO ACÁ!

    Gol de Antonio Nusa con Noruega
    Gol de Antonio Nusa con Noruega
    afp

  • 12:51 p. m.
    ⏱️¡Final del primer tiempo! ⏱️

    Al descanso, Noruega gana 1-0 a Costa de Marfil. El tanto fue anotado por Nusa, al minuto 39, y por ahora, los nórdicos enfrentarán a Brasil en los octavos de final.

    Costa de Marfil vs. Noruega
    Antonio Nusa, jugador de la Selección de Noruega
    AFP

  • 12:47 p. m. - ⏱️¡Minuto 45+1!⏱️
    🟨¡Amonestado en Noruega!

    Nusa vio la cartulina amarilla en los nórdicos tras una falta a Guéla Doué.

  • 12:46 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️
    ⏱️¡Se juega la adición del PT!⏱️

    Serán cuatro minutos más en la primera parte. Noruega le gana 1-0 a Costa de Marfil.

  • 12:43 p. m.
    😱🔴🔵⚪ ¡Por poco llega el segundo gol de Noruega!😱🔴🔵⚪

    Acción de Erling Haaland, pero antes de que el 'Androide' rematara a portería, en Costa de Marfil evacuaron al tiro de esquina.

  • 12:41 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 39!⏱️
    ⚽🔵🔴⚪ ¡GOOOOOL de Noruega! ⚽🔵🔴⚪

    Antonio Nusa pone a ganar a los 'nórdicos' sobre Costa de Marfil. Sin jugar bien, Noruega le gana 1-0 a los 'elefantes'.

  • 12:38 p. m.
    🔵🔴⚪ ¡Noruega intenta sacudirse!🔵🔴⚪

    Erling Haaland es la amenaza por parte de los nórdicos. Cabezazo del '9' tras centro de Sørloth, pero sin complicaciones para Fofana.

  • 12:35 p. m. - ⏱️¡Minuto 33!⏱️
    🐘👊🏻 ¡Los elefantes, incisivos! 🐘👊🏻

    Costa de Marfil domina las acciones y llega con peligro al pórtico de Noruega; les está faltando la puntada final.

  • 12:30 p. m. - ⌚ ¡Minuto 28!⌚
    😱🟠🐘🟢 ¡Por poco Costa de Marfil!😱🟠🐘🟢

    Pépé es uno de los incisivos del elenco marfileño; casi inclina el marcador para su escuadra ante Noruega.

  • 12:28 p. m.
    ⏱️¡Se reanuda el juego! ⏱️

    Se acabó la pausa por hidratación.

  • 12:25 p. m.
    🥤⌚ ¡PAUSA por hidratación!🥤⌚

    Llegó el momento de hidratarse para los equipos, y de paso, recibir indicaciones de sus entrenadores. Hasta el momento, Costa de Marfil ha estado mejor.

  • 12:23 p. m. - ⏱️¡Minuto 20!⏱️
    ¡Costa de Marfil, al ataque!

    Se animó el combinado africano con la media distancia; Emmanuel Agbadou casi sorprende a Ørjan Nyland.

  • 12:17 p. m. - ⏱️¡Minuto 15!⏱️
    ⏱️0-0 el marcador

    Costa de Marfil maneja el balón, se hace con la posesión, pero le falta ser más punzante en el último cuarto de cancha.

  • 12:11 p. m.
    👊🏻🟠🟢¡Responde Costa de Marfil!👊🏻🟠🟢

    Yan Diomandé empezó a inquietar en el pórtico de los noruegos. El delantero apela a su velocidad; arma sociedad con Pépé.

  • 12:04 p. m.
    ☑️🇳🇴¡Primer avisó de Noruega!☑️🇳🇴

    De entrada, los 'vikingos' buscan a su referente en ataque: Erling Haaland.

  • 12:01 p. m.
    ⚽⏱️¡Comenzó el partido!⚽⏱️

    Rodó el balón. Ya juegan Costa de Marfil y Noruega por un cupo a los octavos de final.

  • 11:55 a. m.
    👊🏻🏟️¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻🏟️

    Todo está listo para este encuentro de los dieciseisavos de final entre Costa de Marfil y Noruega.

  • 11:15 a. m.
    ☑️🟢🟠 ¡Vestuario listo en Costa de Marfil! ☑️🟢🟠

  • 11:14 a. m.
    🐘🟠🟢 ¡Así van 'les éléphants'!🐘🟠🟢

  • 11:11 a. m. - ☑️⚽ ¡TITULARES definidas!☑️⚽
    👊🏻🇳🇴 ¡El XI de Noruega!👊🏻🇳🇴

  • 11:09 a. m.
    ☑️⚽ Así llegan las selecciones al duelo ☑️⚽
    • Noruega terminó segunda del grupo I, por detrás de Francia, con 6 puntos.
    • Por su parte, Costa de Marfil, clasificó a esta fase como segundo del grupo E, con 6 puntos.
    Costa de Marfil debuta este domingo en el Mundial 2026, enfrentando a Ecuador.
    Costa de Marfil debuta este domingo en el Mundial 2026, enfrentando a Ecuador.
    Foto: AFP

  • 10:22 a. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    A las 12 del día, en Colombia, rodará el balón en el AT&T Stadium, ubicado en en Arlington, Texas.

  • 10:20 a. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026.

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