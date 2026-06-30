Reviva el triunfo 1-2 de Noruega sobre Costa de Marfil, en partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

- 11:45 a. m.👊🏻⚽ ¡SIGA EN VIVO la transmisión por Blu Radio!👊🏻⚽
- 01:59 p. m.⏱️⚽ ¡FINAL del partido! ganó Noruega⏱️⚽
Final de infarto en el estadio de Dallas, pero finalmente Noruega defendió el 2-1 hasta el final contra Costa de Marfil. Los 'nórdicos' jugarán en los octavoa de final contra Brasil.
- 01:57 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 90+6!⏱️🧤 ¡Qué tapada de Nyland!🧤
Disparo potente de Diallo, y a mano cambiada, el arquero de Noruega evitó lo que era el empate de Costa de Marfil.
- 01:56 p. m.⚽🔴🔵⚪ ¡VEA ACÁ el gol de Haaland, para el 1-2 de Noruega!⚽🔴🔵⚪
- 01:51 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 90!⏱️⏱️¡Se juega la adición del ST! ⏱️
Serán siete minutos más en la parte complementaria. Noruega gana 1-2 a Costa de Marfil, y por ahora, se enfrenta a Brasil en octavos de final.
- 01:49 p. m.📹🟠🟢 ¡Así fue el gol de Diallo para Costa de Marfil! Fue el 1-1 parcial📹🟠🟢
📹🟠🟢 ¡VEÁLO AQUÍ! 📹🟠🟢
- 01:46 p. m. - ⏱️¡Minuto 86!⏱️⚽🔵🔴⚪ ¡GOOOOOOL de Noruega! Haaaland⚽🔵🔴⚪
Con suspenso, Haaland envió la esférica al fondo de red, y ahora, Noruega le gana 1-2 a Costa de Marfil.
- 01:41 p. m. - ⏱️¡Minuto 80!⏱️⏱️ ¡Tiempo decisivo!⏱️
Se juegan los últimos minutos de la segunda parte; Costa de Marfil y Noruega empatan a un gol. De continuar así, habrá alargue.
- 01:36 p. m. - ⏱️¡Minuto 74!⏱️🟠🟢🐘⚽ ¡GOOOOOL de Costa de Marfil! 1-1🟠🟢🐘⚽
Amad Diallo decretó la igualdad para los 'elefantes'. ¡Gran jugada colectiva que culmina a la perfección el artillero de Costa de Marfil! 1-1 frente a Noruega.
- 01:33 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 71!⏱️🔂 ¡Modificaciones en Noruega!🔂
Ingresaron: Oscar Bobb y Andreas Schjelderup.
Salieron: Alexander Sørloth y Antonio Nusa.
- 01:29 p. m.🥤⌚¡Tiempo de hidratación! 🥤⌚
Llegó la pausa de tomar un nuevo aire, hidratarse y ajustar la estrategia. Por el momento, Noruega se impone 1-0 a Costa de Marfil.
- 01:25 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 64!⏱️⚽ ¡De ida y vuelta!⚽
Costa de Marfil ha tenido aproximaciones para lograr la igualdad en el tablero, y por el lado de Noruega, para liquidar la contienda.
- 01:16 p. m.👊🏻🐘🟠🟢 ¡ A la carga Costa de Marfil!
Pépé causó peligro al arco de Nyland, que evacuó de gran manera el remate del '19' de los elefantes.
- 01:13 p. m.⏱️¡Minuto 50!⏱️
Costa de Marfil presiona la salida de Noruega, que le apuesta al juego vertical.
- 01:08 p. m.⏱️ ¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️
Rodó el balón para la parte complementaria entre Costa de Marfil 0-1 Noruega.
- 12:53 p. m.📹 ¡Así fue el golazo de Antonio Nusa para Noruega!📹
- 12:51 p. m.⏱️¡Final del primer tiempo! ⏱️
Al descanso, Noruega gana 1-0 a Costa de Marfil. El tanto fue anotado por Nusa, al minuto 39, y por ahora, los nórdicos enfrentarán a Brasil en los octavos de final.
- 12:47 p. m. - ⏱️¡Minuto 45+1!⏱️🟨¡Amonestado en Noruega!
Nusa vio la cartulina amarilla en los nórdicos tras una falta a Guéla Doué.
- 12:46 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️⏱️¡Se juega la adición del PT!⏱️
Serán cuatro minutos más en la primera parte. Noruega le gana 1-0 a Costa de Marfil.
- 12:43 p. m.😱🔴🔵⚪ ¡Por poco llega el segundo gol de Noruega!😱🔴🔵⚪
Acción de Erling Haaland, pero antes de que el 'Androide' rematara a portería, en Costa de Marfil evacuaron al tiro de esquina.
- 12:41 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 39!⏱️⚽🔵🔴⚪ ¡GOOOOOL de Noruega! ⚽🔵🔴⚪
Antonio Nusa pone a ganar a los 'nórdicos' sobre Costa de Marfil. Sin jugar bien, Noruega le gana 1-0 a los 'elefantes'.
- 12:38 p. m.🔵🔴⚪ ¡Noruega intenta sacudirse!🔵🔴⚪
Erling Haaland es la amenaza por parte de los nórdicos. Cabezazo del '9' tras centro de Sørloth, pero sin complicaciones para Fofana.
- 12:35 p. m. - ⏱️¡Minuto 33!⏱️🐘👊🏻 ¡Los elefantes, incisivos! 🐘👊🏻
Costa de Marfil domina las acciones y llega con peligro al pórtico de Noruega; les está faltando la puntada final.
- 12:30 p. m. - ⌚ ¡Minuto 28!⌚😱🟠🐘🟢 ¡Por poco Costa de Marfil!😱🟠🐘🟢
Pépé es uno de los incisivos del elenco marfileño; casi inclina el marcador para su escuadra ante Noruega.
- 12:28 p. m.⏱️¡Se reanuda el juego! ⏱️
Se acabó la pausa por hidratación.
- 12:25 p. m.🥤⌚ ¡PAUSA por hidratación!🥤⌚
Llegó el momento de hidratarse para los equipos, y de paso, recibir indicaciones de sus entrenadores. Hasta el momento, Costa de Marfil ha estado mejor.
- 12:23 p. m. - ⏱️¡Minuto 20!⏱️¡Costa de Marfil, al ataque!
Se animó el combinado africano con la media distancia; Emmanuel Agbadou casi sorprende a Ørjan Nyland.
- 12:17 p. m. - ⏱️¡Minuto 15!⏱️⏱️0-0 el marcador
Costa de Marfil maneja el balón, se hace con la posesión, pero le falta ser más punzante en el último cuarto de cancha.
- 12:11 p. m.👊🏻🟠🟢¡Responde Costa de Marfil!👊🏻🟠🟢
Yan Diomandé empezó a inquietar en el pórtico de los noruegos. El delantero apela a su velocidad; arma sociedad con Pépé.
- 12:04 p. m.☑️🇳🇴¡Primer avisó de Noruega!☑️🇳🇴
De entrada, los 'vikingos' buscan a su referente en ataque: Erling Haaland.
- 12:01 p. m.⚽⏱️¡Comenzó el partido!⚽⏱️
Rodó el balón. Ya juegan Costa de Marfil y Noruega por un cupo a los octavos de final.
- 11:55 a. m.👊🏻🏟️¡Salen los equipos a la cancha!👊🏻🏟️
Todo está listo para este encuentro de los dieciseisavos de final entre Costa de Marfil y Noruega.
- 11:15 a. m.☑️🟢🟠 ¡Vestuario listo en Costa de Marfil! ☑️🟢🟠
June 30, 2026
- 11:14 a. m.🐘🟠🟢 ¡Así van 'les éléphants'!🐘🟠🟢
𝙉𝙤𝙨 11 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙨𝙚𝙞𝙯𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 🐘🇨🇮— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 30, 2026
𝙀𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙚𝙪𝙭 👊🏾🔥#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/nKtGSZ63Pv
- 11:11 a. m. - ☑️⚽ ¡TITULARES definidas!☑️⚽👊🏻🇳🇴 ¡El XI de Noruega!👊🏻🇳🇴
- 11:09 a. m.☑️⚽ Así llegan las selecciones al duelo ☑️⚽
- Noruega terminó segunda del grupo I, por detrás de Francia, con 6 puntos.
- Por su parte, Costa de Marfil, clasificó a esta fase como segundo del grupo E, con 6 puntos.
- 10:22 a. m.🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️
A las 12 del día, en Colombia, rodará el balón en el AT&T Stadium, ubicado en en Arlington, Texas.
- 10:20 a. m.👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Costa de Marfil y Noruega por el Mundial 2026.
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