Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el espectacular golazo de Amad Diallo para el empate de Costa de Marfil vs. Noruega

Vea el espectacular golazo de Amad Diallo para el empate de Costa de Marfil vs. Noruega

El futbolista de Costa de Marfil quien llevaba pocos minutos en el campo, convirtió un golazo que desembocó en la igualdad parcial en un partido trabado frente a Noruega. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
Comparta en:
Amad Diallo con Costa de Marfil
Amad Diallo con Costa de Marfil
AFP

Costa de Marfil encontró la igualdad del partido con un jugador que entró desde el banco: Amad Diallo fue el protagonista del empate a través de un golazo frente a Noruega.

El futbolista africano ingresó al campo al minuto 60' y catorce minutos después (74'), encontró el tanto de la igualdad con una impresionante jugada por sector derecho donde encaró dentro del área y evadió a tres defensores para posteriormente sacar un remate por pierna izquierda, y anotar el 1-1 parcial del partido de 16vos de final del Mundial 2026.

Vea el gol acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Costa de Marfil

Noruega

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad