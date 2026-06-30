Vea el espectacular golazo de Amad Diallo para el empate de Costa de Marfil vs. Noruega

Costa de Marfil encontró la igualdad del partido con un jugador que entró desde el banco: Amad Diallo fue el protagonista del empate a través de un golazo frente a Noruega.

El futbolista africano ingresó al campo al minuto 60' y catorce minutos después (74'), encontró el tanto de la igualdad con una impresionante jugada por sector derecho donde encaró dentro del área y evadió a tres defensores para posteriormente sacar un remate por pierna izquierda, y anotar el 1-1 parcial del partido de 16vos de final del Mundial 2026.

Vea el gol acá:

¡LO EMPATÓ COSTA DE MARFIL! ⚽🇨🇮



Diallo hizo todo bien dentro del área tras la conexión con Pepe y puso el 1-1 ante Noruega. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mVq1BwsV3C — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026