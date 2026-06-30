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Gol Caracol  / Erling Haaland rompió el empate en el partido de Noruega vs. Costa de Marfil; vea acá el gol

Erling Haaland rompió el empate en el partido de Noruega vs. Costa de Marfil; vea acá el gol

El 'andoride' apareció dentro del área para convertir el segundo tanto de Noruega en los minutos finales frente a Costa de Marfil. Vea el gol de Haaland acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Gol de Erling Haaland con Noruega
Gol de Erling Haaland con Noruega
AFP

En la recta final de tiempo reglamentario entre Noruega y Costa de Marfil tuvo un protagonista y fue Erling Haaland. El 'andoride' rompió el empate, en el juego de 16vos de final del Mundial 2026.

El tanto se dio a los 85' minutos de juego, por una jugada que comenzó por sector derecho y Patick Berg se fue metiendo al área por el centro para posteriormente asistirle al jugador de Mancheste City, que solo tuvo que empujarla para anotar el 2-1 a favor de su selección.

VEA EL GOL ACÁ:

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