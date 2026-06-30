Erling Haaland rompió el empate en el partido de Noruega vs. Costa de Marfil; vea acá el gol

En la recta final de tiempo reglamentario entre Noruega y Costa de Marfil tuvo un protagonista y fue Erling Haaland. El 'andoride' rompió el empate, en el juego de 16vos de final del Mundial 2026.

El tanto se dio a los 85' minutos de juego, por una jugada que comenzó por sector derecho y Patick Berg se fue metiendo al área por el centro para posteriormente asistirle al jugador de Mancheste City, que solo tuvo que empujarla para anotar el 2-1 a favor de su selección.

VEA EL GOL ACÁ:

¡¡NORUEGA RECUPERÓ LA VENTAJA DE LA MANO DE HAALAND!! ⚽🇳🇴



El Androide la empujó debajo del arco tras una buena acción colectiva y marcó el 2-1 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2k34i6qGdB — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026