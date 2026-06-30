Vea el golazo de Antonio Nusa para poner en ventaja a Noruega vs Costa de Marfil, en el Mundial 2026

Antes de irse al descanso en el partido entre Noruega y Costa de Marfil, el seleccionado europeo abrió el marcador con un golazo de Antonio Nusa que dejó 'boquiabiertos' a todos los aficionados en las gradas.

Todo ocurrió en el minuto 39' del compromiso, cuando el futbolista de RB Leipzig entró al área por sector izquierdo y encarando ante el defensor central, sorprendió con un remate al segundo palo del arquero, que pese a 'volar', nada pudo hacer para evitar el primer tanto de Noruega en el cierre de la primera parte del compromiso.

Vea el gol acá:

¡GO-LA-ZO DE NORUEGA! 🔥⚽🇳🇴



Nusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/su9X6C1yNR — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026