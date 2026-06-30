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Gol Caracol  / Vea el golazo de Antonio Nusa para poner en ventaja a Noruega vs Costa de Marfil, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Antonio Nusa para poner en ventaja a Noruega vs Costa de Marfil, en el Mundial 2026

El futbolista del Leipzig protagonizó un verdadero golazo para Noruega festejando con todo el banquillo, antes de cerrar la primera parte del partido. Vea la jugada del tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Gol de Antonio Nusa con Noruega
Gol de Antonio Nusa con Noruega
afp

Antes de irse al descanso en el partido entre Noruega y Costa de Marfil, el seleccionado europeo abrió el marcador con un golazo de Antonio Nusa que dejó 'boquiabiertos' a todos los aficionados en las gradas.

Todo ocurrió en el minuto 39' del compromiso, cuando el futbolista de RB Leipzig entró al área por sector izquierdo y encarando ante el defensor central, sorprendió con un remate al segundo palo del arquero, que pese a 'volar', nada pudo hacer para evitar el primer tanto de Noruega en el cierre de la primera parte del compromiso.

Vea el gol acá:

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