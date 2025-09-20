Costó 100 millones de euros al Chelsea, salió positivo por dopaje y ahora se pasará al atletismo

Mykhaylo Mudryk fue comprado para la temporada 2022/23 por el Chelsea por una suma de 100 millones de euros, luego de verlo brillar en el mejor equipo de su país, el Shakhtar Donetsk. A pesar de la expectativa y del nivel con el que llegaba, nunca pudo adaptarse a la Premier League y no cumplió con las expectativas.

Sumado a eso hace algunos meses fue sancionado por salir positivo en una prueba de dopaje, tras encontrarle meldonium, una sustancia que mejora el rendimiento del deportista, por lo que tuvo una sanción de dos años y le rescindieron el contrato en el cuadro británico. Ahora, todo apunta a que podría dejar el fútbol profesional e irse a otro deporte: el atletismo.

Según 'Mundo Deportivo' "en los últimos días, son cada vez más las voces que apuntan a que los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 podrían contar con una estrella del futbol. Mykhaylo Mudryk, extremo del Chelsea y uno de los jugadores más veloces de la Premier League", mencionado además que el ucraniano "estaría decidido a dejar el balón para concentrarse en las pruebas de velocidad, con la mira puesta en la próxima cita olímpica".

Mykhailo Mudryk, nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra. Foto: AFP.

Lo cierto es que desde que jugaba para el Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk destacaba no solo por su habilidad sino por su velocidad, ya que tenía un registor de velocidad punta "cercana a los 37 kilómetros por hora", algo que podría darle una habilidad para dejar el balompié y centrarse en el atletismo y representar a su país.

Los medios europeos como el citado anteriormente, informan que el ucraniano podría "dedicarse al atletismo, buscando competir en los 100 y 200 metros lisos representando a su país en la próxima cita olímpica", a pesar de tener apenas 24 años y con la posibilidad de volver tras la sanción de dopaje de dos años que le pusieron.