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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto, tras nueva derrota de Santa Fe: "No se puede decir que todo está mal"

Pablo Repetto, tras nueva derrota de Santa Fe: "No se puede decir que todo está mal"

El 'león' sufrió su tercera caída consecutiva, tras perder con Nacional, Once Caldas y, ahora, Cúcuta, y el director técnico, Pablo Repetto, 'puso la cara'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, habló sobre el partido contra Cúcuta Deportivo
Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, habló sobre el partido contra Cúcuta Deportivo
Twitter de Santa Fe

Independiente Santa Fe no ha tenido una buena semana. El pasado 29 de octubre, perdió 2-0 con Atlético Nacional; posteriormente, el 1 de noviembre, cayó 0-2 contra Once Caldas y quedó eliminado de la Copa BetPlay; y, ahora, este miércoles 4 de noviembre, fue superado 1-0 por Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander. Dicho resultado hizo que el 'león' volviera a aplazar su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.

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Razón por la que las críticas no han faltado y el entrenador, Pablo Repetto, no tuvo más remedio que 'poner la cara', responder a los cuestionamientos y dejar claro que no todo está mal en el equipo 'cardenal'. Además, explicó las causas del discreto presente que está viviendo el conjunto capitalino, incluso dando nombres propios.

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¿Qué tanto influye Franco Fagúndez en el juego de Santa Fe?
"Es un jugador importante, al igual que Nahuel Bustos. Pero no solo ellos, sino que otros futbolistas también, como Christian Mafla, que recién está volviendo. Hugo Rodallega está jugando todos los partidos y seguidos. Si uno analiza, tuvimos posibilidades, más que Cúcuta, pero ellos anotaron y nosotros no. Nos duele porque veníamos de una derrota. Hay un par de cosas buenas y, en la medida que cerremos la clasificación y recuperemos jugadores, veremos al equipo que nos ilusionó a todos. Hay que estar tranquilos y no decir que todo está mal".

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¿Cuáles son los aspectos a mejorar?
"En el fútbol los detalles marcan la diferencia. Ellos hicieron su partido y se conformaron con el empate, desde el inicio, ya que se salvaban del descenso. Es respetable. Sabíamos que había que estar atentos a los contragolpes y, lamentablemente, el gol se dio desde un saque de banda. A veces, tienes rachas donde no te entra y al rival sí. Quizá el empate hubiera sido más acorde a lo que fue el partido. Sin demeritar al rival, se llevó mucho con la victoria. Estamos en una línea donde podemos mejorar, seguir con la cabeza en alto y competir en los cuadrangulares".

Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano
Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano
Colprensa

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¿Qué balance hace del encuentro?
"Por el desarrollo, no se mereció la derrota. Tuvimos la posesión, generamos opciones, en fin. Sin embargo, la suerte estuvo del lado de ellos. No nos llevamos nada y solo quedará reforzar el autoestima. Queremos recuperar jugadores y sacar esto adelante para no depender de otros resultados, sino clasificar por nuestra cuenta. Cuando tengamos al equipo de la mejor manera y sano, seremos competitivos".

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¿Cuál es la lectura que hace del partido?
"Lo negativo fue el resultado y lo positivo es que cuando estábamos en desventaja, a nadie le 'quemó la pelota. Nunca nos salimos del libreto, lo intentamos, buscamos por bandas y se intentó. Estamos dentro de los ocho y tenemos que pelearla. Tenemos confianza de que nos vamos a meter".

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