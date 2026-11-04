"La cancha de El Campín no está bien; se supone que los estadios son para jugar fútbol"

No paran los comentarios sobre el estado de la cancha de El Campín. En medio de la polémica que se ha desatado por el manejo que le ha dado Sencia, entre conciertos y el fútbol, desde América de Cali 'alzaron la voz'. El encargado de hablar de ello fue el defensa, Nicolás Hernández, quien fue titular y jugó el partido completo en el empate 0-0 con Millonarios.

"Siempre que he venido a El Campín, la grama está bien. Cuando tuve la oportunidad de jugar en Santa Fe, estaba sin problema. Es un estadio principal en el país y no debería estar en estas condiciones, ya que no se presta para un buen fútbol. Los estadios se supone que son para jugar fútbol y, si no están bien, es difícil dar un buen espectáculo. Igual, fue para ambos. El gramado no está en condiciones eso sí", afirmó.

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De igual manera, quien también habló en rueda de prensa fue el director técnico, David González. Allí, se mostró autocrítico, explicó por qué realizó ciertas variantes en el once inicial y a lo largo del encuentro, y envió un mensaje a la hinchada del 'embajador', recordando su paso como entrenador de ese club.

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¿Por qué estuvo tan molesto con sus jugadores?

"Fueron 25 o 30 minutos donde no estuvimos cómodos, lo que se practicó en defensa no salió y, producto de eso, llegó la desconfianza. Se erraban los pases, no se arriesgaba y nos costó en el primer tiempo. Después se recompuso el tema y llevamos las cosas de una mejor manera en la parte complementaria".



¿Qué buscó con el ingreso de Yani Quintero?

"Queríamos tener más equilibrio. Ahora, la amarilla en su primera jugada, lo condiciona, en especial a él. Es un jugador que le gusta ir a los duelos, entonces ya se imaginan. Igual, la supo llevar de buena manera".

¿Por qué al equipo le cuesta crear opciones de gol?

"Millonarios presionó fuerte y nos sorprendió. No pudimos progresar mucho. En el segundo tiempo, no tuvimos un buen partido en lo ofensivo y tuvimos que entregar esas ganas de atacar para defender y que no nos convirtieran. Tuvimos una muy clara, con Tomás Ángel, pero bueno. Somos un equipo que siempre crea opciones de gol, pero esta vez nos tocó de otra manera".

Millonarios y América de Cali no se hicieron daño en el estadio El Campín, de Bogotá Colprensa

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¿Qué intentó el equipo con el planteamiento?

"Intentamos quitarle minutos a muchos jugadores, pensando en tener un equilibrio entre jugadores frescos y otros que no, pensando en el partido contra Cali. De igual manera, nos vimos en la necesidad de poner a jugadores en posiciones que no son las habituales. Sacamos un punto valioso porque se pudo perder".

¿Se va satisfecho con el punto?

"Es valioso. Independientemente de la forma, si se jugó bien o no, si se fue ofensivo o no, si Millonarios mereció más o no, es un punto que suma e importa. Mientras que sigamos con la posibilidad, iremos por el objetivo que queremos".

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¿Cómo sintió su regreso a El Campín?

"Es una costumbre ver este estadio lleno y es algo de admirar. El ambiente es buenísimo como siempre. Ahora, ya del otro lado, obvio hay hostilidad, pero es normal".