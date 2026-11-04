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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 América

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 América

En el estadio El Campín, se llevó a cabo una nueva edición de este clásico del fútbol colombiano, donde Millonarios no pudo asegurar la clasificación a cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final. Cada vez falta menos para que se conozcan los ocho clasificados a cuadrangulares y, por eso, cada punto que se sume o no, es crucial para las aspiraciones de los equipos. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, entre Millonarios y América de Cali.

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No fue casualidad que los arqueros, Jean Paulo Fernandes Filho y Javier Burrai fueran figuras. Y es que, sin duda, con sus atajadas, fueron los grandes responsables de que el partido finalizara 0-0. Eso sí, también fue una muestra de que el desarrollo del encuentro estuvo entretenido, con emociones y llegadas en las áreas, pero donde el gol nunca llegó.

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El 'embajador' fue quien más opciones de peligro tuvo, pero la mala definición le costó el hecho de no llevarse la victoria. Así las cosas, los dirigidos por Alberto Gamero no pudieron asegurar su clasificación a cuadrangulares y deberán buscarla en los próximos compromisos que le restan, que son frente a Tolima, de visitante, y contra Alianza, como locales.

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Por otro lado, los 'diablos rojos', que ya están clasificados desde hace varias jornadas atrás, desaprovecharon la oportunidad de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, desbancando a Atlético Nacional y convirtiéndose en líderes.

Millonarios y América de Cali no se hicieron daño en el estadio El Campín, de Bogotá
Millonarios y América de Cali no se hicieron daño en el estadio El Campín, de Bogotá
Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónEquipoPJDGPTS
1Atlético Nacional17+1936
2América17+1935
3Deportivo Cali17+1633
4Bucaramanga17+929
5Santa Fe17+528
6Millonarios17+1027
7Medellín17026
8Águilas Doradas17+225
9Once Caldas17+324
10Cúcuta17-524
11Tolima17+123
12Internacional de Bogotá17-220
13Llaneros17-420
14Alianza17-1218
15Deportivo Pereira17-917
16Junior17-416
17Boyacá Chicó17-1516
18Pasto17-1115
19Jaguares17-1413
20Fortaleza17-812

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

  • Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas
  • Llaneros 3-2 Junior
  • Cali 2-0 Boyacá Chicó
  • Medellín 2-1 Alianza
  • Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
  • Bucaramanga 1-1 Nacional
  • Pereira 1-3 Tolima
  • Pasto 2-0 Jaguares
  • Cúcuta 1-0 Santa Fe
  • Millonarios 0-0 América
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia.

Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.

Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

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América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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