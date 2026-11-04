Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 América

La fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final. Cada vez falta menos para que se conozcan los ocho clasificados a cuadrangulares y, por eso, cada punto que se sume o no, es crucial para las aspiraciones de los equipos. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, entre Millonarios y América de Cali.
No fue casualidad que los arqueros, Jean Paulo Fernandes Filho y Javier Burrai fueran figuras. Y es que, sin duda, con sus atajadas, fueron los grandes responsables de que el partido finalizara 0-0. Eso sí, también fue una muestra de que el desarrollo del encuentro estuvo entretenido, con emociones y llegadas en las áreas, pero donde el gol nunca llegó.
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El 'embajador' fue quien más opciones de peligro tuvo, pero la mala definición le costó el hecho de no llevarse la victoria. Así las cosas, los dirigidos por Alberto Gamero no pudieron asegurar su clasificación a cuadrangulares y deberán buscarla en los próximos compromisos que le restan, que son frente a Tolima, de visitante, y contra Alianza, como locales.
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Por otro lado, los 'diablos rojos', que ya están clasificados desde hace varias jornadas atrás, desaprovecharon la oportunidad de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, desbancando a Atlético Nacional y convirtiéndose en líderes.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Posición
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|17
|+19
|36
|2
|América
|17
|+19
|35
|3
|Deportivo Cali
|17
|+16
|33
|4
|Bucaramanga
|17
|+9
|29
|5
|Santa Fe
|17
|+5
|28
|6
|Millonarios
|17
|+10
|27
|7
|Medellín
|17
|0
|26
|8
|Águilas Doradas
|17
|+2
|25
|9
|Once Caldas
|17
|+3
|24
|10
|Cúcuta
|17
|-5
|24
|11
|Tolima
|17
|+1
|23
|12
|Internacional de Bogotá
|17
|-2
|20
|13
|Llaneros
|17
|-4
|20
|14
|Alianza
|17
|-12
|18
|15
|Deportivo Pereira
|17
|-9
|17
|16
|Junior
|17
|-4
|16
|17
|Boyacá Chicó
|17
|-15
|16
|18
|Pasto
|17
|-11
|15
|19
|Jaguares
|17
|-14
|13
|20
|Fortaleza
|17
|-8
|12
Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
- Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas
- Llaneros 3-2 Junior
- Cali 2-0 Boyacá Chicó
- Medellín 2-1 Alianza
- Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
- Bucaramanga 1-1 Nacional
- Pereira 1-3 Tolima
- Pasto 2-0 Jaguares
- Cúcuta 1-0 Santa Fe
- Millonarios 0-0 América
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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia.
Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
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Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.
Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
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América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
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Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
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Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.
Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
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