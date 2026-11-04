Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 América

La fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final. Cada vez falta menos para que se conozcan los ocho clasificados a cuadrangulares y, por eso, cada punto que se sume o no, es crucial para las aspiraciones de los equipos. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, entre Millonarios y América de Cali.

No fue casualidad que los arqueros, Jean Paulo Fernandes Filho y Javier Burrai fueran figuras. Y es que, sin duda, con sus atajadas, fueron los grandes responsables de que el partido finalizara 0-0. Eso sí, también fue una muestra de que el desarrollo del encuentro estuvo entretenido, con emociones y llegadas en las áreas, pero donde el gol nunca llegó.

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El 'embajador' fue quien más opciones de peligro tuvo, pero la mala definición le costó el hecho de no llevarse la victoria. Así las cosas, los dirigidos por Alberto Gamero no pudieron asegurar su clasificación a cuadrangulares y deberán buscarla en los próximos compromisos que le restan, que son frente a Tolima, de visitante, y contra Alianza, como locales.

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Por otro lado, los 'diablos rojos', que ya están clasificados desde hace varias jornadas atrás, desaprovecharon la oportunidad de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, desbancando a Atlético Nacional y convirtiéndose en líderes.



Millonarios y América de Cali no se hicieron daño en el estadio El Campín, de Bogotá Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Posición Equipo PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 17 +19 36 2 América 17 +19 35 3 Deportivo Cali 17 +16 33 4 Bucaramanga 17 +9 29 5 Santa Fe 17 +5 28 6 Millonarios 17 +10 27 7 Medellín 17 0 26 8 Águilas Doradas 17 +2 25 9 Once Caldas 17 +3 24 10 Cúcuta 17 -5 24 11 Tolima 17 +1 23 12 Internacional de Bogotá 17 -2 20 13 Llaneros 17 -4 20 14 Alianza 17 -12 18 15 Deportivo Pereira 17 -9 17 16 Junior 17 -4 16 17 Boyacá Chicó 17 -15 16 18 Pasto 17 -11 15 19 Jaguares 17 -14 13 20 Fortaleza 17 -8 12

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas

Llaneros 3-2 Junior

Cali 2-0 Boyacá Chicó

Medellín 2-1 Alianza

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Bucaramanga 1-1 Nacional

Pereira 1-3 Tolima

Pasto 2-0 Jaguares

Cúcuta 1-0 Santa Fe

Millonarios 0-0 América

Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia.

Fortaleza vs. Medellín

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. Águilas Doradas

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande.

Nacional vs. Pereira

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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América vs. Cali

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.